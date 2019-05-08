Кирилл Тюлюков: «Четко следую инструкциям тренера»

Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков в составе юниорской сборной России в апреле выиграл серебро на первенстве мира в Торуне (Польша). В личном зачете на этом турнире у Кирилла шестое место, но среди россиян он первый.

На днях Кириллу исполнилось 18 лет. Несмотря на плотный график соревнований и тренировок, он выбрал время и приехал на пару дней в родной Арзамас. Нам удалось с ним встретиться, познакомиться поближе, поговорить о его любимом виде спорта и даже узнать некоторые секреты успеха.

– Кирилл, в фехтование ты попал случайно или это был осознанный выбор?

– Моя мама юрист, и получилось так, что она помогала Вадиму Андреевичу – моему будущему тренеру – с поиском квартиры, когда он переехал в Арзамас жить. Они познакомились, мама рассказала обо мне, и Вадим Андреевич пригласил меня в секцию. 2 октября 2012 года я пришел на свою первую тренировку в спортклуб «Знамя». Сначала это были самые обычные физические упражнения, особого впечатления на меня они не произвели. А когда начали фехтовать, почувствовал, что это мой вид спорта.

– В каких видах спорта ты еще пробовал свои силы?

– До этого я три года занимался плаванием. Но в какой-то момент понял, что это не мое.

– Помнишь ли свой первый турнир, где и когда это было?

– Первые соревнования были в конце 2012 года в ФОКе «Звёздный». Помню, что награды давали только за первое место, но я тогда не выиграл. Свою первую медаль получил на открытом турнире в Арзамасе в июне 2014 года, на следующий год – первую медаль всероссийского турнира. С тех пор практически в каждых соревнованиях занимаю призовые места как в командных, так и в личных турнирах.

– Каков режим тренировок фехтовальщика?

– Сейчас, обучаясь в училище олимпийского резерва, мы тренируемся ежедневно, кроме выходных, два раза в день – утром и вечером – в среднем по 1,5-2 часа. Перед соревнованиями, конечно же, больше. Физические упражнения направлены на общее развитие, тренировку всех групп мышц, поэтому считаю, что фехтование универсальный вид спорта, подходящий абсолютно разным людям, но добиваются успеха в нем не все.

– Поделись секретом, как справляться с волнением перед важным стартом. Ты что делаешь?

– Я просто не думаю о соревнованиях. Для меня главное – сохранять спокойствие, не придавать значимости турниру и четко выполнять свою работу. Но я знаю спортсменов, которые перед поединком, наоборот, поднимают себе эмоциональный настрой установками типа: «Я должен победить! Я это сделаю!».

– Кстати, о соперниках. На соревнованиях коллеги по командному турниру в индивидуальных поединках становятся соперниками, каково выступать против своих?

– Выступая на международных соревнованиях, мы прежде всего единая команда, защищающая честь страны. Когда встречаемся на дорожке в личных поединках, то просто фехтуем, наслаждаясь боем. Здесь уже все зависит от мастерства, уровня подготовки и эмоционального состояния спортсмена.

– Кто за тебя болеет? Как родные, друзья относятся к твоим успехам? Это тебе помогает?

– Мои главные болельщики и группа поддержки – родители и бабушка. Они следят за ходом соревнований по интернету через онлайн-трансляции. Переживают за меня и радуются моим успехам. Выходя на дорожку, я чувствую их поддержку.

– Бывая на турнирах в разных городах, успеваешь ли ты познакомиться с достопримечательностями?

– Моя главная цель – это сам соревновательный процесс. Именно от него я получаю удовольствие и массу положительных эмоций и впечатлений. А на то, чтобы погулять по городу, зачастую просто нет времени. Но основные достопримечательности мы все же успеваем посмотреть. Благодаря фехтованию я уже много где побывал: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Тольятти, Смоленске и многих других городах России. Войдя в юниорскую сборную страны, стал выезжать на турниры за границу – был в Венгрии, Германии, Франции, Италии, Болгарии, недавно вернулся из Польши.

– А манера фехтования в разных регионах, странах отличается?

– Сложно сказать, наверное, здесь большая зависимость от того, насколько развит этот вид спорта. Каждый спортсмен индивидуален, и в каждой сборной есть более эмоциональные, техничные, быстрые, экспрессивные или, наоборот, более спокойные, уравновешенные, последовательные фехтовальщики. Наверное, разнообразие и делает этот вид спорта интересным и зрелищным.

– Многим кажется, что достичь успеха в профессиональном спорте можно, лишь живя в больших городах. Но, судя по твоим достижениям, и в провинции можно стать хорошим спортсменом?

– Какая-то доля правды про большие города есть, потому что там профессиональные школы, где большая конкуренция, что является мотивирующим фактором для развития спортсмена. Но, с другой стороны, большие победы зарождаются в малых городах, в обычных спортивных клубах и школах по месту жительства. Арзамасцам в этом плане очень повезло. Благодаря усилиям Олега Вениаминовича Лавричева, генерального директора АО «АПЗ», депутата Заксобрания Нижегородской области, в нашем городе развиваются многие виды спорта, в частности фехтование. Есть квалифицированные тренеры, техническая база, оказывается всесторонняя материальная помощь в выездах на соревнования. Десятки детей могут в своем родном городе заниматься любимым видом спорта и добиваться успеха.

– Можешь дать несколько советов начинающим фехтовальщикам Арзамаса? Что нужно, чтобы достичь успеха?

– Фехтование такой вид спорта, в котором важна не только физическая подготовка, но и техника: набор приемов и инструментов атаки, защиты, борьбы, как и в любом единоборстве. Чтобы добиться успеха, важно слушать и, главное, слышать тренера, четко следовать его инструкциям. И тогда все получится.