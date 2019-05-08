Саблист Кирилл Тюлюков получил благодарность и премию за успехи на мировых турнирах

Генеральный директор АО «АПЗ», председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Олег Лавричев встретился с арзамасским саблистом, мастером спорта России, воспитанником спортклуба «Знамя» Кириллом Тюлюковым. Повод приятный – спортсмен привез с престижных турниров международного уровня сразу две награды. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

В начале марта Кирилл выступил на первенстве Европы среди юниоров, где стал бронзовым призером. Месяц спустя мужская юниорская сборная России по фехтованию на саблях, в составе которой выступали Владислав Поздняков (Московская область), Кирилл Тюлюков (Нижегородская область, Арзамас), Магомед Халимбеков (Москва) и Артем Целышев (Новосибирск), завоевала на первенстве мира второе место. Такой результат достигнут после проведенного Кириллом боя, где он взял верх над соперником. Лишь в финале наша команда проиграла всего несколько ударов команде Италии.

– Я очень рад, что Кирилл показывает такие результаты, – поздравил призера Олег Лавричев. – Я наблюдал за его выступлением. Видел, как он смог «вытащить» команду в финал. Так держать, побольше бы нам таких спортсменов!

Олег Вениаминович лично вручил Кириллу благодарственное письмо, денежную премию и памятный подарок. Также он поздравил тренеров – мастеров спорта России Вадима Карпычева и Николая Хозина, выразив им благодарность за высокопрофессиональную подготовку спортсмена и достойный вклад в развитие регионального и российского фехтования.

– Для нас это были сложные старты. Мы к ним долго шли, – отметил главный тренер Нижегородской области по фехтованию Николай Хозин. – В начале сезона 2018-2019 Кирилл смог отобраться первым номером на оба турнира и показать, что он становится одним из лидеров в этой возрастной категории.

– Мы всем спортклубом «Знамя» следили в прямом эфире за выступлением нашей сборной, в частности за фехтованием Кирилла. Конечно, переживали, – говорит исполнительный директор СФФ НО Вадим Карпычев. – Очень радовались, когда поединки были в пользу наших ребят. Считаю, что у нас в Арзамасе есть много перспективных ребят, которые могут показать неплохие результаты на престижных соревнованиях.

Для самого спортсмена подобные выступления проходят не менее напряженно. Хотя внешне он всегда спокоен.

– У нас была хорошая команда, – говорит Кирилл. – Если кто проигрывал, другой его старался «отыграть». Самые сложные бои были в финале с итальянцами. До победы нам не хватило совсем чуть-чуть. На турнире я всегда спокоен, стараюсь контролировать свои эмоции, все переживания достаются тренерам.

Впереди у Кирилла Тюлюкова несколько месяцев реабилитации: на последних соревнованиях он повредил колено. Затем саблист снова вернется к усиленным тренировкам. В июле стартует Всемирная Универсиада, которая пройдет в Неаполе.