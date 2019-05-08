Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой состоялся в Арзамасе

Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой «Кубок мужества» среди юношей 2004 года рождения, посвященный Дню Победы, прошел в ФОКе «Звездный». Генеральными спонсорами чемпионата выступили АО «АПЗ», Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие» и ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» из Рязани.

– Турниры подобного масштаба являются огромным стимулом для развития детского хоккея в регионе, – отметил президент Федерации хоккея города Арзамаса Раймонд Шульте. – Большую помощь в организации и проведении «Кубка мужества» нам оказал генеральный директор АПЗ Олег Вениаминович Лавричев. Благодаря его спонсорской поддержке развивается хоккей в Арзамасе, приобретается снаряжение для игр и судейства. Сегодня к нам снова приехали команды из других городов, которые покажут свой уровень, а наши ребята смогут проверить свои силы, узнать, над чем еще нужно поработать, чтобы быть лидерами.

В турнире приняли участие четыре команды: «Ярославич» (г.Ярославль), «Мотор» (г.Заволжье), «Знамя» и «Звездный» (г.Арзамас).

На церемонии открытия юных спортсменов приветствовали заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Роман Шершаков, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике горадминистрации Артем Журавлев, директор ФОКа «Звездный» Александр Бухвалов. Участникам турнира были вручены памятные вымпелы, сладкие призы от ЗАО «Арзамасский хлеб».

В течение трех дней проходили бескомпромиссные ледовые баталии. Игры проводились по круговой системе, продолжительность каждого матча – 60 минут, а прошло их восемь.

Побороться за главный приз в финал вышли «Звездный» и «Ярославич». Проигрывая 0:3, ярославцы нашли в себе силы сравнять счет, но хозяева смогли дожать соперника двумя красивыми голами и одержать победу – 5:3. Не менее напряженная и драматичная борьба сложилась в матче за третье место. Команда «Знамя», ведя в счете 2:0, не смогла удержать преимущество и позволила неуступчивым гостям из Заволжья сравнять счет, несмотря на великолепную игру вратаря арзамасской команды. В послематчевых буллитах удачливее оказался «Мотор» – 3:2.

Команды-призеры награждены кубками, медалями и дипломами. Лучшим вратарем турнира назван Иван Иконников («Ярославич»), лучшим защитником – Михаил Песцов («Знамя»), лучшим нападающим – Сергей Назаров («Мотор») и лучшим бомбардиром – Глеб Шишков («Звездный»).

Федерация хоккея города Арзамаса выражает благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву за регулярную помощь и поддержку в организации и проведении юношеских турниров по хоккею с шайбой, за развитие и пропаганду детского спорта в городе и регионе.