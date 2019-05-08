Концерт «Песни Победы» состоялся на АПЗ

Концерт «Песни Победы» стал подарком сотрудникам АПЗ от руководства предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

В начале вечера с приветственным словом к зрителям обратился начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций предприятия, заместитель председателя Арзамасской городской Думы Константин Аргентов:

– Мы собрались накануне великого праздника – 74-й годовщины победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Сегодня в современном мире принято переписывать историю, искажать факты, но мы знаем, как было на самом деле, потому что наши родители, деды, прадеды – свидетели той войны, и наша память будет непоколебима до тех пор, пока есть живые участники событий, книги авторов того времени, песни военных лет.

Музыкальные произведения о войне исполнили Нижегородский губернский оркестр и полюбившийся местной публике певец и композитор Ян Марти. Выступая в новом амплуа, эстрадный артист признался, что испытывает огромное волнение, ведь исполнять песни на эту тему – большая честь и ответственность.

Проникновенные мелодии согревали сердца слушателей, а общение артиста с публикой создавало атмосферу семейного праздника, который дорог и почитаем всеми нами без исключения. «Темная ночь», «Журавли», «Любимый город», «День Победы»… «Смуглянку» приборостроители попросили спеть еще раз.

В заключение публика стоя приветствовала музыкантов. Зрители пели вместе с артистами, отдавая дань памяти всем воинам и труженикам Великой Отечественной войны. Пока мы помним, не перестанем воспевать их бессмертный подвиг, славу и непоколебимую веру в жизнь.

– Я в восторге! Хлопали и подпевали, ведь все песни – наши, родные. Ян Марти вновь порадовал нас своим талантом, а оркестр завораживал звучанием. Душа летела! – поделилась ветеран труда Наталья Котельникова.

– Нет слов, замечательный вечер! Оркестр бесподобный, исполнение тронуло сердце. Настроение приподнятое, радостное, хочется всех обнять! – рассказала работница АПЗ Алина Хазова.

– Концерт восхитительный! Он дорог своим патриотизмом, теплотой, единением. Огромное спасибо генеральному директору нашего предприятия Олегу Вениаминовичу Лавричеву, что сделал всем приборостроителям такой замечательный подарок, - поблагодарила за концерт Почетный ветеран труда АПЗ Валентина Шабанова.