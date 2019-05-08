2019-05-08T17:37:51+03:00
Общество

Ветеранов войны поздравили в Арзамасе

Все ветераны, трудившиеся на АПЗ, получили цветы и подарки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ветеранов войны поздравили в АрзамасеВетеранов войны поздравили в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В предпраздничные дни вниманием и заботой был окружен каждый приборостроитель – участник Великой Отечественной и труженик тыла. Ветеранов АПЗ, не имеющих возможности принять участие в торжественных мероприятиях, лично навещает руководство завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Председатель Совета ветеранов Иван Малыгин и заместитель начальника управления внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ Оксана Скопцова побывали в гостях у участников тех страшных событий.

С каждым побеседовали, выразили искреннюю признательность и благодарность за вклад, который они внесли в победу над фашистскими захватчиками, за труд в военные и послевоенные годы. Передали поздравления от генерального директора Олега Лавричева.

Все ветераны получили в подарок цветы, открытки, набор продуктов, услышали теплые пожелания здоровья и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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