Ветеранов войны поздравили в Арзамасе

В предпраздничные дни вниманием и заботой был окружен каждый приборостроитель – участник Великой Отечественной и труженик тыла. Ветеранов АПЗ, не имеющих возможности принять участие в торжественных мероприятиях, лично навещает руководство завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Председатель Совета ветеранов Иван Малыгин и заместитель начальника управления внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ Оксана Скопцова побывали в гостях у участников тех страшных событий.

С каждым побеседовали, выразили искреннюю признательность и благодарность за вклад, который они внесли в победу над фашистскими захватчиками, за труд в военные и послевоенные годы. Передали поздравления от генерального директора Олега Лавричева.

Все ветераны получили в подарок цветы, открытки, набор продуктов, услышали теплые пожелания здоровья и долгих лет жизни.