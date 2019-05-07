Кирпичная стена сарая обрушилась на двух 10-летних мальчиков в Нижнем Новгороде

Двое детей пострадали при обрушении части неэксплуатируемых сараев в Ленинском районе днем во вторник, 7 мая 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- В 16:15 в ЦУКС поступило сообщение об обрушении кирпичной стены неэксплуатируемых сараев возле дома №7а на Заречном бульваре в Нижнем Новгороде. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, аварийно-спасательный отряд, бригада скорой помощи и полиция, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия пострадали двое десятилетних мальчиков. Они получили серьезные травмы и не могли самостоятельно выбраться из-под завалов до приезда спасателей. Сотрудники МЧС извлекли мальчишек из-под руин и передали в руки медиков. Пострадавших ребят госпитализировали в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.