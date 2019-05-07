Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигается гроза

В ближайшие несколько часов в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы. Соответствующее экстренное предупреждение распространило сегодня ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В ближайшие несколько часов 7 мая 2019 года в Нижнем Новгороде и в отдельных частях Нижегородской области ожидаются грозы. По прогнозу синоптиков, они сохранятся в регионе в течение всего дня и вечером, - говорится в сообщении. - Из-за грозы в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением молниями объектов электроэнергетики и других объектов, не оснащенных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ и происшествия с участием маломерных судов.

БДИ!

ГУ МЧС по Нижегородской области призывают нижегородцев во время грозы соблюдать меры предосторожности:

• Во время грозы нельзя подходить к электропроводке и антеннам, а также нельзя касаться водопроводных кранов.

• Во время грозы стоит отключить в доме все бытовые и электроприборы и радио. Нельзя пользоваться телефоном, особенно на улице.

• Также во время грозы не стоит прятаться под деревьями. Лучше укрыться в ближайшем магазине или жилом доме.