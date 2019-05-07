Хулиган с игрушечным пистолетом напал на Печерский монастырь в центре Нижнего Новгорода

Нелегким выдался вечер 6 мая в Печерском мужском монастыре в центре Нижнего Новгорода – поздним вечером туда ворвался неизвестный мужчина. Как сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах, им оказался 32-летний житель Москвы Роман Д. Угрожая игрушечным пистолетом сторожу, он начал выкрикивать оскорбления в адрес монахов, чем вызвал нешуточный переполох. Перепуганные верующие были вынуждены вызвать полицию.

- 6 мая около 20:30 в отдел полиции № 5 поступило сообщение от охранника монастыря о том, что на их территории находится мужчина, нарушающий общественный порядок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе проверки выяснилось, что у задержанного произошел словесный конфликт с охранником монастыря. По предварительным данным, задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас правонарушитель уже задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него уже составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».