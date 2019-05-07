Новая волна массовых эвакуаций в Нижнем Новгороде: Эвакуированы уже девять торговых центров
Нижний Новгород сегодня захлестнула новая волна массовых эвакуаций – на данный момент в городе эвакуированы уже девять торговых и бизнес-центров. Все они расположены в самых разных частях Нижнего Новгорода.
- 7 мая 2019 года с 12.00 на электронные адреса торговых центров Нижнего Новгорода начали поступать письма о заминировании зданий, - сообщили «Комсомолке» в департаменте региональной безопасности Нижегородской области. - На места происшествий направлены службы экстренного реагирования. Проводится эвакуация персонала и посетителей. Осуществляется проверка помещений.
На электронные адреса этих торговых центров были направлены сообщения о заминировании. ФОТО: Олег Родин
Первыми о начале эвакуации стали сообщать сами нижегородцы, оказавшиеся в центре событий.
- Лобачевский плаза эвакуируют из-за сообщения о подготовке террористического акта, - написал нижегородец Олег Родин.
Вскоре похожие сообщения стали поступать и из других частей Нижнего Новгорода. По последним данным эвакуация проведена уже в девяти торговых центрах.
- В общей сложности, из всех этих объектов было эвакуировано 1300 человек. Больше всего – 500 человек – из ТЦ «Новый век», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сейчас по всем этим адресам проводятся проверки.
Сейчас на месте происшествия проводятся проверки. ФОТО: Олег Родин
КОНКРЕТНО
Какие торговые центры эвакуированы в Нижнем Новгороде?
• ТЦ «Новый век» (Автозаводский район)
• ТРЦ «Крым» (Автозаводский район)
• ТРЦ «Ривьера» (Автозаводский район)
• ТЦ «Бурнаковский» (Московский район)
• «Верхнепечерский рынок» (Нижегородский район)
• ТЦ «LP Fashion Gallery» (Нижегородский район)
• Универмаг «Гордеевский» (Канавинский район)
• ТРЦ «Жар-птица» (Советский район)
• БЦ «Орбита» (Советский район)
ИСТОЧНИК KP.RU