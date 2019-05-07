Tele2 получила шесть наград Effie

Мобильный оператор Tele2 получил две серебряных и четыре бронзовых награды Effie Awards – главной международной премии в области маркетинга. Жюри конкурса отметило проекты оператора в рамках коммуникационной платформы «Другие правила»: «Понедельники Tele2», Rain Wi-Fi, «Добавь бабушку в друзья», «Международный роуминг», а также программу по изменению восприятия бренда «Завоевание Москвы».

Tele2 стала единственным оператором, который удостоился сразу двух наград в основной номинации отрасли «Телекоммуникации. Интернет». Самой высокой наградой в номинации в этом году стало серебро, и его получил проект оператора «Завоевание Москвы». Чтобы покорить сердца москвичей, была разработана отдельная коммуникационная стратегия для региона.

Следуя «Другим правилам», мобильный оператор Tele2 использовал эффективные FMCG-механики – такие, как money-back guarantee (возврат абоненту денег в случае отказа от услуг) и тест-драйв связи. Также компания упрочила репутацию оператора с динамичным развитием сети: Tele2 первой на рынке обеспечила стопроцентное покрытие сети 4G на всех станциях столичного метро и предложила абонентом тарифа «Везде онлайн» пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы. В продолжение роли оператора, который поддерживает стиль жизни абонентов, Tele2 предоставила им возможность посещения «Ночи музеев» и МАММ на специальных условиях – без очередей, с авторскими экскурсиями и бесплатным кофе. В рамках стратегии был реализован и ряд других проектов, направленных на улучшение восприятия качества связи и укрепление релевантности. Результатом стало абсолютное лидерство оператора в отрасли по показателю Consideration (готовность потенциального клиента сменить оператора) в Москве.

Две бронзы – в основной номинации и в категории «Вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды» – получил социальный проект оператора «Добавь бабушку в друзья». Кампания привлекла внимание к проблеме разрыва между поколениями, которая усугубляется неумением старших людей использовать современные технологии. Проект Tele2 был направлен на обучение пожилых людей использовать мобильный интернет и способствует их общению в соцсетях.

Второе серебро завоевал проект Rain Wi-Fi в номинации «Брендированная услуга». Он укрепил восприятие Tele2 как высокотехнологичной компании, а заодно помог петербуржцам иначе взглянуть на непогоду. Ранее проект выиграл серебро и бронзу главного рекламного фестиваля в мире «Каннские львы».

В номинации «Программы лояльности» награду завоевала уникальная программа «Понедельники Tele2». Ее цель – предложить москвичам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. По понедельникам абоненты Tele2 получают бесплатный кофе в «Шоколаднице» и бесплатную поездку на такси Gett. Предложение доступно любому абоненту Tele2 без дополнительных условий: достаточно просто скачать промокод в личном кабинете.

Еще одну награду в номинации «Сезонный маркетинг» получил проект «Международный роуминг». Жюри конкурса оценило продуктовые инновации оператора в области международного роуминга и их продвижение. Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке избавила клиентов от необходимости платить за домашний тариф в поездках за рубежом.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Шесть наград премии Effie Awards 2019 для нас являются, безусловно, знаковым достижением. Примечательно, что жюри высоко оценило совершенно разные наши разработки, которые мы органично сочетаем в рамках коммуникационной платформы «Другие правила». Закономерно, что все эти и другие наши проекты стали вкладом в бизнес-результаты компании. В 2018 году Tele2 стала единственным оператором, который продемонстрировал рост абонентской базы на стагнирующем рынке, что убеждает нас в правильности выбранного вектора развития. А оценка экспертов премии Effie Awards – это еще одно доказательство, что наша маркетинговая стратегия по-настоящему эффективна».

Effie Awards – самая известная мировая награда в области маркетинга, вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах. Премия поощряет яркие проекты профессионалов маркетинга и способствует развитию отрасли. Среди участников и жюри Effie Awards – ведущие международные и российские бренды, крупнейшие агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.