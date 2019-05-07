"Эвакуированы уже пять торговых центров": Новая волна массовых эвакуаций захлестнула Нижний Новгород

Нижний Новгород захлестнула новая волна массовых эвакуаций – к настоящему моменту в городе эвакуировано уже пять торговых центров. Первыми о начале эвакуации сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Лобачевский плаза эвакуируют из-за сообщения о подготовке террористического акта, - написал нижегородец Олег Родин.

Вскоре похожие сообщения стали поступать и из других частей Нижнего Новгорода. В настоящее время в городе эвакуировано уже пять торговых центров.

В настоящий момент эвакуированы уже пять торговых центров. ФОТО: Олег Родин

- Первое сообщение к нам поступило в 12:49 7 мая, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В настоящее время эвакуированы сразу пять торговых центров. Среди них Лобачевский Plaza, ТЦ «Новый век» на улице Дьяконова, ТЦ «Бурнаковский», ТЦ «Верхнепечерский» и ТЦ «Крым» на Южном шоссе. В общей сложности, из всех этих объектов было эвакуировано 1300 человек. Больше всего – 500 человек – из ТЦ «Новый век». Сообщалось, что эти объекты якобы заминировали. Сейчас по всем этим адресам проводятся проверки.

На улице находятся около 1300 человек. ФОТО: Олег Родин

Напомним, последний раз волна массовых эвакуаций наблюдалась в Нижнем Новгороде 11 апреля 2019 года, когда были эвакуированы сразу несколько школ, больниц и торговый центр.