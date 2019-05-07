Больше 11,5 тысяч жителей Чкаловска оставались без холодной воды

Сегодня сразу несколько улиц в Чкаловске остались без холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Ремонтные работы начались сразу же после появления информации об аварии.

- Сообщение об утечке на трубопроводе поступило в 9:10 7 мая, - сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В результате утечки на трубопроводе произошло нарушение подачи холодного водоснабжения в 789 жилых домах и 11 социально значимых объектов, среди которых две школы, шесть детских садов, одна школа-интернат, один дом престарелых и одна центральная районная больница. В результате, без воды остались 11,5 тысяч жителей Чкаловска, в том числе 2300 детей.

Все социально значимые объекты имели запас питьевой и технической воды на сутки. Кроме того, в городе имеются альтернативные источники водоснабжения, в том числе 4 артезианские скважины и 3 источника с питьевой водой. В случае необходимости к Центральной районной больнице должен был быть обеспечен подвоз воды. Однако прибегать к этим мерам не пришлось – уже к 11:00 7 мая ремонтные работы были завершены, а холодное водоснабжение было восстановлено.

Все работы проводились силами ООО «Водоканал». От ГУ МЧС России по Нижегородской области к работам привлекались только два человека и одна единица техники.