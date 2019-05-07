Экстренное предупреждение: Аномально жаркая погода ожидается 8-13 мая в Нижнем Новгороде
Грядущие майские праздники подарят нижегородцам по-настоящему летнюю погоду. Вот только спасателям этой большой радости не принесет – региональное ГУ МЧС России по Нижегородской области уже выпустило экстренное предупреждение в связи с надвигающейся аномально жаркой погодой.
- В период с 8 по 13 мая 2019 года в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-11 градусов выше климатической нормы. Норма составляет +9…+13 градусов, - говорится в сообщении ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. - В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров.
В частности, по прогнозу спасателей, в это время возможно увеличение числа и площади природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты и линии электропередач. Кроме того, может возрасти количество происшествий, связанных с использованием маломерных судов.
БДИ!
• При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников соблюдайте запрет на посещение лесов.
• Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках, а также вблизи леса и лесных насаждений.
• Не разводите костры в лесах.
• Не курите и не бросайте горящие спички и окурки.
• Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал.
• Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки и осколки стекла
• При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных
КСТАТИ
Телефон доверия ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831)439-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU