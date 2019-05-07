2019-05-07T12:52:31+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: Аномально жаркая погода ожидается 8-13 мая в Нижнем Новгороде

В связи с этим возрастет вероятность возникновения природных пожаров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Аномально жаркая погода установится 8-13 мая в Нижнем Новгороде.Аномально жаркая погода установится 8-13 мая в Нижнем Новгороде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Грядущие майские праздники подарят нижегородцам по-настоящему летнюю погоду. Вот только спасателям этой большой радости не принесет – региональное ГУ МЧС России по Нижегородской области уже выпустило экстренное предупреждение в связи с надвигающейся аномально жаркой погодой.

- В период с 8 по 13 мая 2019 года в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-11 градусов выше климатической нормы. Норма составляет +9…+13 градусов, - говорится в сообщении ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. - В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров.

В частности, по прогнозу спасателей, в это время возможно увеличение числа и площади природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты и линии электропередач. Кроме того, может возрасти количество происшествий, связанных с использованием маломерных судов.

БДИ!

• При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников соблюдайте запрет на посещение лесов.

• Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках, а также вблизи леса и лесных насаждений.

• Не разводите костры в лесах.

• Не курите и не бросайте горящие спички и окурки.

• Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал.

• Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки и осколки стекла

• При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных

КСТАТИ

Телефон доверия ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831)439-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24
Народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в Нижнем Новгороде
Участники ВИА «Синяя птица» поздравили нижегородских ветеранов с Днем Победы
Глеб Никитин: «На День Победы нижегородцы увидят уникальное авиашоу»
Прокуратура нашла нарушения в организации питания в двух детсадах Чкаловского района
Оркестр МВД по Нижегородской области сыграет песни военных лет
Уникальные открытки можно будет отправить 9 мая с площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде
Памятник митрополиту Николаю откроют в столице Приволжья
Акция «Красная гвоздика» стартовала в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде погорельцы попросили чиновников переселить их в другой дом
В Нижегородской области удалось спасти 3,5 тысячи экземпляров жизнеспособной рыбы
Признаков насильственной смерти у 15-летней Нади Ежовой не обнаружено
Режим работы светофоров изменили на Казанском шоссе
В Нижнем Новгороде поймали подозреваемого в убийстве 64-летнего Вячеслава Чалова
Более 190 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в 2019 году
Самый крупный в регионе молочный комплекс построят в Лысковском районе
Молодая нижегородка организовала подпольное казино у Московского вокзала
Бензин и дизельное топливо будут производить в Дзержинске
С 8 мая будут запущены прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи