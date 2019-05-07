После падения дерева на детскую площадку в районе площади Лядова обследуют зеленые насаждения

Деревья в районе площади Лядова в Нижнем Новгороде обследуют на предмет аварийности после падения старого тополя на детскую площадку. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, инцидент произошел утром 5 мая 2019 года. Большое дерево упало прямо на качели, попутно сломав еще два дерева поменьше. К счастью, в этот момент на площадке никого не было.

- Подрядной организации дано указание выполнить работы по распиловке и вывозу упавшего дерева в максимально сжатые сроки. В связи с наличием большого количества зеленых насаждений на территории, прилегающей к детской площадке, сотрудники администрации совместно с представителями комитета охраны окружающей среды проведут дополнительное обследование деревьев на предмет аварийности, - рассказали в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района Нижнего Новгорода.