Нижегородцы смогут посмотреть онлайн-трансляцию полумарафона «Беги, герой!»

Tele2 обеспечит онлайн-трансляцию наиболее интересных мест трассы нижегородского благотворительного полумарафона «Беги, герой!». Поболеть за бегунов онлайн зрители смогут на интерактивной площадке оператора, а также на сайте в социальной сети. Дополнительные преимущества оператор подготовил и для участников забега.

Tele2 в четвертый раз выступает партнером благотворительного полумарафона «Беги, герой!», который ежегодно проводится в Нижнем Новгороде. В этом году мероприятие состоится 19 мая. С помощью высокоскоростного мобильного интернета 4G оператор проведет онлайн-трансляцию самых захватывающих мест трассы полумарафона. Поболеть за бегунов зрители смогут в удобной зоне отдыха на площадке оператора у катера «Герой», а для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, оператор проведет трансляцию в социальной сети ВКонтакте.

Традиционно Tele2 предложит всем участникам забега узнать результат сразу после финиша, не дожидаясь финальных протоколов, а воспользовавшись высокоскоростным мобильным интернетом 4G. Кроме того, на интерактивной площадке оператора зрители и участники забега смогут отдохнуть на мягких пуфах и подзарядить свои гаджеты. В оборудованной VR-зоне на скорости 4G можно будет прокатится на роликах, а любители селфи смогут сделать яркие панорамные фото с помощью технологии 360°. Для зрителей, являющихся абонентами Tele2, оператор подготовил дополнительные преимущества: уникальные медали болельщика, которые можно распечатать при помощи 4G на 3D принтере.

В благотворительном полумарафоне также примет участие команда сотрудников Tele2. На дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км выйдут специалисты отделов маркетинга, связей с общественностью, департамента продаж, технической дирекции и финансовой службы и др. Традиционно к участникам забега присоединится и директор макрорегиона «Волга» Tele2 Равиль Хайбуллин.

Благотворительный полумарафон «Беги герой!» проходит в Нижнем Новгороде ежегодно с 2015 года в третье воскресенье мая. За четыре года количество участников забега выросло более чем в 5 раз. На данный момент на полумарафон зарегистрировались свыше 5 тыс. бегунов из России, Австрии, Чехии, Испании, Италии, Украины и Латвии. Взрослые участники забега могли выбрать дистанции 5 км, 10 км или 21,5 км. Для детей будет организован забег на дистанцию 500 м.

СПРАВКА

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.