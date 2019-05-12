Нижегородский суд вынес приговор в отношении продавца георгиевских ленточек со свастикой

В Нижнем Новгороде состоялось заседание суда по делу о продаже георгиевских лент со свастикой, которые были обнаружены накануне майских праздников. Как сообщает телекомпания «Волга», «решением суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в сумме 3000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения».

Напомним, сомнительные сувениры с изображением фашистского креста обнаружил нижегородский журналист и блогер Александр Дейч.

- Как вам креатив «китайских товарищей»? –написал он в социальных сетях. - Это продается в магазине рядом с домом. И мне кажется это… В общем, к звезде и ленте - никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой? Я посыл-то понял: типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится…В общем, я за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций «китайского» креатива.

Через некоторое время на это отреагировали правоохранители и местные власти. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, скорее всего, у владельца магазина не было злого умысла.

- В любом случае предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах. Особенно в преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне, память о которой для нашего народа священна, - заявил Краснов.

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