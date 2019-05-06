В Нижнем Новгороде подожгли машину чиновника, боровшегося с «мусорной мафией»

Улица Заовражная в Нижнем Новгороде могла бы стать одной из лучших видовых точек – она идет вдоль откоса рядом с Мызинским мостом, в самой высокой точке города. Но в последние месяцы откос превратился в самую настоящую свалку – сюда тоннами свозят мусор. Разумеется, нелегально.

Конечно, со свалкой пытались бороться. Но сдаваться «мусорная мафия», судя по всему, не собирается. И отвечает совсем уж бандитскими методами. Так, в минувшие выходные, 4 мая 2019 года, был совершен поджог личного автомобиля начальника управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Приокского района Евгения Степанина рядом с его домом в поселке Новинки. И мужчина уверен: это дело рук мусорщиков-нелегалов.

В Нижнем Новгороде подожгли машину чиновника, боровшейся с «мусорной мафией». Фото: предоставлено администрацией города

- В апреле 2019 года администрация Приокского района совместно с районной прокуратурой и Росприроднадзором изъяли бульдозер, работавший на свалке, и вывезли его на штрафстоянку. Кроме того, мы постоянно засыпали ворота на свалку грунтом, но по ночам его разравнивали погрузчиком и продолжали принимать мусор. Более того, владелец свалки напал на одного из водителей, пытавшихся засыпать ворота. Так что поджог машины – это явно ответ на нашу деятельность, препятствующую функционированию свалки, - рассказал Евгений Степанин.

Со свалкой на улице Заовражной чиновники воюют с осени прошлого года – уже тогда на территории начали складировать мусор. Зимой склон стал местом для незаконного вывоза снега, а весной туда снова стали привозить горы мусора.