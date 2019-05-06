2019-05-06T13:17:10+03:00
Происшествия

Пропавшая без вести 16-летняя Надя Ежова найдена мертвой

Поиски нижегородки велись с 23 апреля
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Девушка ушла из школы искусств в 19.00 и домой не вернуласьДевушка ушла из школы искусств в 19.00 и домой не вернулась
Изменить размер текста:

16-летняя Надя Ежова из Нижнего Новгорода, пропавшая 23 апреля 2019 года, найдена мертвой. Об этом поисково-спасательная группа «Рысь» сообщила днем 6 мая.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей, - говорится в группе «Рыси» в «Вконтакте».

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что девушка ушла из школы искусств в 19.00, но домой не вернулась.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области гибель подростка подтвердили, однако пока без подробностей. Официальный комментарий будет позже.

Напомним, в Нижнем Новгороде разыскивается еще одна девушка - 15-летняя школьница Светлана Гашева, которая находится на седьмом месяце беременности.

По информации волонтеров, девушка в очередной раз сбежала из ГКУ «СРЦН Ласточка». Из этого реабилитационного центра она сбегала как минимум дважды, но оба раза компанию ей составляла подруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бензин и дизельное топливо будут производить в Дзержинске
С 8 мая будут запущены прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи
Нижегородцы просят поддержать реконструкцию хоккейной коробки на проспекте Гагарина
Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Компания молодежи и пятилетний ребенок перевернулись на иномарке в Арзамасском районе
15-летняя школьница на седьмом месяце беременности пропала в Нижнем Новгороде
220 свадеб сыграли нижегородцы на пасхальной неделе
80 строений сгорело из-за пала сухой травы в Нижегородской области
Шесть фактов незаконного оборота наркотиков выявили нижегородские полицейские за сутки
Нижегородский музей Пушкина станет участником акции «Ночь музеев»
Похитителя камеры видеонаблюдения с садового участка задержали в Нижегородской области
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 6 по 9 мая
Двое мужчин обокрали сельскую столовую в Нижегородской области
Станция метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде может встать из-за больших очередей
ГИБДД по Нижнему Новгороду проведет рейд «Парковка для инвалидов»
Более 350 школьников Нижегородской области приняли участие в «Состязаниях роботов - 2019»
Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Нижегородской области будут оборудованы лежачими полицейскими
Два нижегородца разгромили центр культурного развития
Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей