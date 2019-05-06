Пропавшая без вести 16-летняя Надя Ежова найдена мертвой

16-летняя Надя Ежова из Нижнего Новгорода, пропавшая 23 апреля 2019 года, найдена мертвой. Об этом поисково-спасательная группа «Рысь» сообщила днем 6 мая.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей, - говорится в группе «Рыси» в «Вконтакте».

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что девушка ушла из школы искусств в 19.00, но домой не вернулась.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области гибель подростка подтвердили, однако пока без подробностей. Официальный комментарий будет позже.

Напомним, в Нижнем Новгороде разыскивается еще одна девушка - 15-летняя школьница Светлана Гашева, которая находится на седьмом месяце беременности.

По информации волонтеров, девушка в очередной раз сбежала из ГКУ «СРЦН Ласточка». Из этого реабилитационного центра она сбегала как минимум дважды, но оба раза компанию ей составляла подруга.