Летняя жара и грозы ожидают нижегородцев на этой неделе

В Нижегородскую область пришло настоящее лето: на этой короткой праздничной неделе погода порадует теплом и солнцем. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в понедельник 6 мая 2019 года будет малооблачно, а столбики термометров днем поднимутся до +23...+25 градусов Цельсия. Ветер будет дуть с востока со скоростью около 3 метров в секунду.

Самым прохладным днем на этой неделе станет вторник 7 мая. Температура воздуха в дневные часы составит +20...+22 градуса Цельсия, ночью – около +11 градусов. Небо большую часть дня будет затянуто облаками, возможны осадки.

В среду 8 мая станет еще теплее – до +24...+28 градусов днем и до +10...+13 ночью. Аналогичная погода с переменной облачностью сохранится и в четверг 9 мая. Так что на праздничный парад можно будет смело идти без теплых курток и зонтов.

В пятницу 10 мая будет все так же жарко, но на небе начнут появляться тучи, возможны ливни и грозы. Такая же теплая погода сохранится в субботу и воскресенье, однако вероятность дождей и гроз лишь увеличится.