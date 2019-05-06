Прохожий спас восемь семей из горящего дома в Нижнем Новгороде

Крупный пожар произошел в деревянном доме на улице Героя Давыдова в ночь на понедельник 6 мая 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили очевидцы происшествия.

- В деревянном доме проживает восемь семей, все они выбежали на улицу в домашней одежде. На месте ЧП дежурит скорая, но пострадавших мы не видели, - рассказали свидетели.

В социальных сетях пишут, что жильцов дома спас случайный прохожий.

- Молодой человек, проезжавший мимо на машине, заметил дым, начал стучать в окна, будить людей. Многие выбежали сами, а парень помог вытащить маленькую девочку и вывести двух женщин. Жители рассказывают, что единственный, кто не смог выбраться, – хозяин квартиры, где началось возгорание, - пишет Александр Ремезов.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.