Нижегородский аэропорт Стригино принял 20 рейсов после трагедии в Шереметьево

После ужасной трагедии в московском аэропорту Шереметьево, где после возгорания самолета погиб 41 человек, нижегородский аэропорт Стригино стал запасной площадкой Москвы. Именно в Нижний Новгород направлялись самолеты из Шереметьево.

- Международный аэропорт Стригино в минувшие сутки отработал в штатном режиме, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе международного аэропорта Стригино. - На запасном аэродроме было принято около 20 рейсов, три из которых международные. В частности, в нижегородской воздушной гавани приземлились самолеты, летевшие из Стамбула, Парижа, Вены, Нижнекамска, Новосибирска, Сочи, Салехарда, Барнаула, Красноярска, Самары, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Калининграда и Санкт-Петербурга. Всего аэропортом Стригино было дополнительно обслужено около двух тысяч пассажиров. По мере получения разрешения органов по организации воздушного движения все самолеты были отправлены в аэропорт назначения.

Напомним, в воскресенье 5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет, который летел из Москвы в Мурманск. Сначала появилась информация о том, что рейс Москва-Мурманск по непонятным причинам возвращается в аэропорт Шереметьево. Потом сообщили об экстренной посадке. О возгорании. Об одном погибшем. Потом эта цифра увеличилась до 13. И вот, согласно последним данным СК, из 78 человек, находившихся на борту, выжили лишь 37.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я выталкивала дверь ногой и тащила людей буквально за воротник»: бортпроводница рассказала о пожаре «Суперджета» в Шереметьево.

Только сейчас стало понятно, что произошло с самолетом (подробнее)

Самолет поглотило пламя. Хроника пожара в Шереметьево в видео

41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево. "Сухой Суперджет" рейса Москва — Мурманск совершил аварийную посадку вечером в воскресенье, 5 мая (подробнее)

"Катя не может поверить, что Альбина не спаслась": Подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск

В самолет попала молния и он вспыхнул при аварийной посадке в Шереметьево (подробнее)