2019-05-06T14:37:19+03:00
Общество

Нижегородский аэропорт Стригино принял 20 рейсов после трагедии в Шереметьево

Нижегородский аэропорт является запасной площадкой Москвы
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Нижегородский аэропорт Стригино принял 20 рейсов после трагедии в ШереметьевоНижегородский аэропорт Стригино принял 20 рейсов после трагедии в Шереметьево
Изменить размер текста:

После ужасной трагедии в московском аэропорту Шереметьево, где после возгорания самолета погиб 41 человек, нижегородский аэропорт Стригино стал запасной площадкой Москвы. Именно в Нижний Новгород направлялись самолеты из Шереметьево.

- Международный аэропорт Стригино в минувшие сутки отработал в штатном режиме, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе международного аэропорта Стригино. - На запасном аэродроме было принято около 20 рейсов, три из которых международные. В частности, в нижегородской воздушной гавани приземлились самолеты, летевшие из Стамбула, Парижа, Вены, Нижнекамска, Новосибирска, Сочи, Салехарда, Барнаула, Красноярска, Самары, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Калининграда и Санкт-Петербурга. Всего аэропортом Стригино было дополнительно обслужено около двух тысяч пассажиров. По мере получения разрешения органов по организации воздушного движения все самолеты были отправлены в аэропорт назначения.

Напомним, в воскресенье 5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет, который летел из Москвы в Мурманск. Сначала появилась информация о том, что рейс Москва-Мурманск по непонятным причинам возвращается в аэропорт Шереметьево. Потом сообщили об экстренной посадке. О возгорании. Об одном погибшем. Потом эта цифра увеличилась до 13. И вот, согласно последним данным СК, из 78 человек, находившихся на борту, выжили лишь 37.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я выталкивала дверь ногой и тащила людей буквально за воротник»: бортпроводница рассказала о пожаре «Суперджета» в Шереметьево.

Только сейчас стало понятно, что произошло с самолетом (подробнее)

Самолет поглотило пламя. Хроника пожара в Шереметьево в видео

41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево. "Сухой Суперджет" рейса Москва — Мурманск совершил аварийную посадку вечером в воскресенье, 5 мая (подробнее)

"Катя не может поверить, что Альбина не спаслась": Подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск

В самолет попала молния и он вспыхнул при аварийной посадке в Шереметьево (подробнее)

Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с итальянцами, французами, китайцами, американцами, бельгийцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Бензин и дизельное топливо будут производить в Дзержинске
С 8 мая будут запущены прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи
Нижегородцы просят поддержать реконструкцию хоккейной коробки на проспекте Гагарина
Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Компания молодежи и пятилетний ребенок перевернулись на иномарке в Арзамасском районе
15-летняя школьница на седьмом месяце беременности пропала в Нижнем Новгороде
220 свадеб сыграли нижегородцы на пасхальной неделе
80 строений сгорело из-за пала сухой травы в Нижегородской области
Шесть фактов незаконного оборота наркотиков выявили нижегородские полицейские за сутки
Нижегородский музей Пушкина станет участником акции «Ночь музеев»
Похитителя камеры видеонаблюдения с садового участка задержали в Нижегородской области
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 6 по 9 мая
Двое мужчин обокрали сельскую столовую в Нижегородской области
Станция метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде может встать из-за больших очередей
ГИБДД по Нижнему Новгороду проведет рейд «Парковка для инвалидов»
Более 350 школьников Нижегородской области приняли участие в «Состязаниях роботов - 2019»
Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Нижегородской области будут оборудованы лежачими полицейскими
Два нижегородца разгромили центр культурного развития
Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей