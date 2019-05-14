2019-05-14T12:43:02+03:00
Общество

Детским отделением Кстовской ЦРБ с антисанитарными условиями заинтересовались следователи

Жуткие снимки, сделанные в одной из палат, были опубликованы накануне [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Вот в таких условиях дети проходят лечение в кстовской ЦРБВот в таких условиях дети проходят лечение в кстовской ЦРБФото: СОЦСЕТИ
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Следственный комитет Нижегородской области заинтересовался информацией, размещенной в местных СМИ, по факту антисанитарии и ужасных условиях в детском отделении Кстовской центральной больницы.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, уже организована доследственная проверка. Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Родители пожаловались на жуткие условия в детском отделении Кстовской ЦРБ Фото: СОЦСЕТИ

Родители пожаловались на жуткие условия в детском отделении Кстовской ЦРБФото: СОЦСЕТИ

Напомним, накануне по социальным сетям разлетелись фотографии, сделанные в детском отделении Кстовской ЦРБ. Местные жители пожаловались на условия, в которых вынуждены лечиться их дети. На снимках видно, что линолеум на полу порван, стены покрылись пятнами, а в умывальниках и душевых все в ржавчине. Увиденное повергло нижегородцев в шок.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в пресс-службу правительства Нижегородской области. На ситуацию отреагировал губернатор Глеб Никитин. Он поручил министерству здравоохранения Нижегородской области провести проверку, чтобы установить причины, по которым детское отделение находится в таком состоянии.

Увиденное повергло нижегородцев в шок Фото: СОЦСЕТИ

Увиденное повергло нижегородцев в шокФото: СОЦСЕТИ

Кстати, капремонт детского отделения будет проведен в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Деньги будут выделены из областного бюджета. А в этом году на ряд работ выделят около 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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