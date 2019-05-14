Опубликовано видео жуткой аварии с мотоциклом на Нижневолжской набережной

Вечером в воскресенье, 12 мая 2019 года, в центре Нижнего Новгорода произошла ужасная авария – иномарка протаранила мотоцикл, когда разворачивалась на перекрестке. В социальных сетях появилось видео, на котором видно момент столкновения.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в девять часов вечера.

- В районе дома 6/1 по Нижневолжской набережной водитель автомобиля «Ниссан» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», - пояснили в ведомстве.

Иномарка разворачивалась на перекрестке, а мотоцикл ехал в сторону Чкаловской лестницыФото: СОЦСЕТИ

В результате столкновения 29-летний водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу имени Семашко. Установлено, что в момент происшествия он был в мотошлеме. Ранее «Комсомолка» публиковала фото с места аварии.

Напомним, несколько дней назад, 9 мая, в Дзержинске легковушка протаранила троллейбус. В результате, четыре человека погибли на месте. Еще двое были доставлены в больницу. Один из них скончался через несколько часов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведется следствие.