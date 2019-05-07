БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА во втором матче серии плей-офф

Второй матч серии плей-офф между ЦСКА и «Нижним Новгородом» прошел более динамично, но нашим игрокам не хватило точности, и в результате нижегородцы проиграли второй раз подряд. Об этом сообщается на сайте БК НН.

С первых же секунд матча ЦСКА взяло инициативу на себя. Дэниэл Хекетт в первой же атаке забил трехочковый, а через несколько секунд Кайл Хайнс после подбора в атаке реализовал из-под щита. Но нижегородцы быстро догнали и перегнали армейцев. В первом отрезке игра шла на равных, но позже ЦСКА стал вырываться вперед. Разрыв между очками становился все больше, и догнать соперников «Нижний Новгород» уже не смог.

В результате матч был проигран со счетом 86:66.

- Сегодня игра в исполнении моей команды, безусловно, получилась интереснее, - прокомментировал главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич. - К сожалению, мы очень много промазали свободных бросков, из хорошо созданных ситуаций, один на ноль, в том числе, из-под кольца. Не попадали штрафные, в том числе, наши так называемые снайперы. Посмотрите, такие люди как Родригес, когда остаются в одиночестве, промахов не допускают. Нам таких попаданий, к сожалению, не хватило.

Следующий матч между БК НН и ЦСКА состоится в Нижнем Новгороде 9 мая в 16.30.