Ко Дню победы в Нижнем Новгороде восстановят памятники и обелиски

В преддверии Дня Победы в районах Нижнего Новгорода полным ходом идут работы по восстановлению памятников и обелисков. ОБ этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В Автозаводском районе проводится косметический ремонт и окраска обелисков на кладбище «Старо-Автозаводское», а также в поселках Гнилицы, Нагулино, Новое Доскино, микрорайоне Доскино, улице Героя Поющева и улице Политбойцов, - говорится в сообщении. - В Московском районе приведены в нормативное состояние 12 мемориалов, памятников и обелисков. В Советском районе запланированы ремонтно-восстановительные работы 18 памятных мест, из них 8 - на кладбище «Марьина роща» и 10 - на территории района.

По данным районной администрации, плановый ремонт памятников начался еще 15 апреля. В ходе работ по благоустройству планируется выполнить покраску и штукатурку поверхностей самих обелисков, побелку бордюров и постаментов, восстановление керамической плитки и затирку швов. При наступлении теплой сухой погоды вокруг памятных мест, где это возможно, будут разбиты цветники.

- В рамках месячника по благоустройству все памятники в Приокском районе были приведены в надлежащий вид, - говорится в сообщении. - В Сормовском районе проведены косметические работы на 12 памятниках и стелах. Администрация Канавинского района сообщает, что ежегодно сотрудники предприятий благоустраивают воинские захоронения и мемориальные комплексы, находящиеся на территории предприятий. Всего на территории района расположены 9 подобных воинских захоронений и мемориальных комплексов.