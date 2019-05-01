«Мама, ножки болят!»: Пятилетнему Артему Калимуллину требуется срочная операция

Когда пятилетнему Артему исполнилось 3 месяца, врачи поставили ему страшный диагноз – рак. На протяжение года родители боролись с болезнью: химиотерапия, операции, наркозы. Это время мама Артема Наталья Тихонова вспоминать не хочет. К счастью, тогда семье Каллимулиных удалось победить болезнь и начать жизнь заново. Но беда не приходит одна.

- Мама, ножки болят, - в январе 2017 года проснулся Артем со слезами.

Сама Наталья — медицинский работник, работает фельдшером-лаборантом, поэтому сразу обратилась в больницу.

Началась череда безрезультатных обследований – врачи только разводили руками, точного диагноза не ставил никто.

- Настораживало то, что правая ножка у сына была тоньше и короче левой, - вспоминает Наталья.

С этого времени улыбчивый и общительный Артем постоянно находился на обезболивающих. Позже у мальчика начались хромота и деформация правой голени, которые со временем только усиливались.

Наконец, в ноябре 2018 года на приеме у ортопеда в ПИМУ в Нижнем Новгороде Артему был поставлен диагноз - врожденный ложный сустав на фоне фиброзной дисплазии. Врачи предупредили маму, что отныне никаких нагрузок на ногу быть не должно.

- Но Артем у меня мальчик шустрый, ни минуты не сидит на месте, выступает на новогоднем утреннике в детском саду, — рассказывает мама.

В январе 2019 года случился перелом ноги. С тех пор мальчик может только ползать, а на прогулку родные вывозят его на коляске.

Артему может помочь только операция – резекция нижнего сустава, установка телескопического штифта. Стоимость такой операции 397 тысяч рублей. Учитывая, что в семье Калимуллиных работает только мама, в одиночку ей такую сумму не потянуть. В связи с этим в Нижегородской области объявлен сбор средств на оплату операции.

Перечислять можно:

1. На расчетный счет БФ Траектория добра.

Наименование:

БФ "ТРАЕКТОРИЯ ДОБРА"

ИНН:

5260460224

КПП:

526001001

Расчетный

№40703810614500000266

Название банка:

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК:

044525999

Город:

Москва

Корр. счет:

30101810845250000999

2. На короткий номер

Для того, чтобы абонент пожертвовал средства, ему необходимо отправит сообщение на номер 3434 с текстом "Платеж(пробел)Оберег(пробел)Сумма" или "Платеж+Оберег+Сумма".

После отправки сообщения абоненту поступит на телефон смс-подтверждение (с другого номера), оно бесплатно.

Без смс-подтверждения средства с мобильного счета не спишутся.

Текст может быть маленькими/большими буквами, на латинице/кириллице.