2019-04-30T12:10:47+03:00
Общество

Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» провели в городе Кстово акцию «Георгиевская ленточка»

Акция проводится ежегодно в память о героях Великой Отечественной войны
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» провели в городе Кстово акцию «Георгиевская ленточка»Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» провели в городе Кстово акцию «Георгиевская ленточка»
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29 апреля в 18:00 в городе Кстово молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» провели акцию «Георгиевская ленточка». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» проводится молодыми работниками предприятия в память о героях Великой Отечественной войны.

- Мы приготовили для жителей города Кстово георгиевские ленточки, поздравления в виде писем военных лет. Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это благодарность людям, отдавшим все для фронта, это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу, - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью Антон Гребень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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