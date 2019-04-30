Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» провели в городе Кстово акцию «Георгиевская ленточка»

29 апреля в 18:00 в городе Кстово молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» провели акцию «Георгиевская ленточка». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» проводится молодыми работниками предприятия в память о героях Великой Отечественной войны.

- Мы приготовили для жителей города Кстово георгиевские ленточки, поздравления в виде писем военных лет. Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это благодарность людям, отдавшим все для фронта, это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу, - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью Антон Гребень.