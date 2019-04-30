2019-04-30T12:05:48+03:00
Общество

В реабилитационном центре общественной организации «Трезвение» прошел День открытых дверей

Компания «ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку данному центру уже семь лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В реабилитационном центре общественной организации «Трезвение» прошел День открытых дверейВ реабилитационном центре общественной организации «Трезвение» прошел День открытых дверей
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29 апреля 2019 года в селе Семеть Кстовского района на территории реабилитационного центра Нижегородской областной общественной организации «Трезвение» прошел День открытых дверей. В этот день центр посетили представители здравоохранения, власти и бизнеса. Каждый гость мог ознакомиться с условиями проживания в центре, посетить собственную ферму, а также ознакомиться с программой работы реабилитационного пространства.

Компания «ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку данному центру, начиная с 2012 года. Благодаря ей на территории храма в честь Вознесения Господня был построен жилой блок.

- Общественная организация «Трезвение» реализует множество различных социальных проектов и уже на протяжении пяти лет Компания «ЛУКОЙЛ» их активно поддерживает. Приятно видеть, каких результатов они добиваются, как много делают для людей, попавших в тяжелую ситуацию. Также важно отметить их большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и налаживание взаимодействия различных структур государственной власти, общественных и коммерческих организаций в сфере реабилитации зависимых лиц, - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью Антон Гребень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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