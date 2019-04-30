В Кстове прошел открытый региональный турнир по тайскому боксу

27 апреля в Международной Олимпийской Академии Спорта в городе Кстово дан старт открытого регионального турнира по тайскому боксу памяти Героев. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

В турнире приняли участие более 400 спортсменов не только из Нижегородской области, но и команды Московской, Владимирской областей, республик Чувашии, Марий-Эл.

Памятные призы победителям соревнований были предоставлены Кстовскому союзу тайского бокса и кик-боксинга в рамках благотворительной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

- Кстово – город спорта. И особое место в нем занимает тайский бокс. Мы гордимся, что наши ребята показывают выдающиеся результаты на международных соревнованиях. Компания «ЛУКОЙЛ» на протяжении многих лет поддерживает данный вид спорта. И я желаю всем участникам соревнований ярких и достойных побед. И пусть победит сильнейший! - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.