2019-04-30T10:06:03+03:00
Общество

Речные перевозки на судах на подводных крыльях возобновятся в Нижегородской области в июне

Первым станет маршрут Нижний Новгород – Городец
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Речные перевозки на судах на подводных крыльях возобновятся в Нижегородской области в июнеРечные перевозки на судах на подводных крыльях возобновятся в Нижегородской области в июнеФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Регулярные пассажирские речные перевозки на судах на подводных крыльях планируется снова открыть в Нижегородской области в июне 2019 года. Об этом со ссылкой на вице-губернатора региона Евгения Люлина сообщает пресс-служба областного правительства.

Евгений Люлин отметил, что речные маршруты возобновят после многолетнего перерыва по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Напомним, производство судов на подводных крыльях было возобновлено в нижегородском ЦКБ по СПК имени Алексеева при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники». В мае 2018 года Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме первый изготовленный «Валдай 45Р», и там судно вызвало активный интерес у участников форума.

- Я считаю, что суда такого класса обязательно должны ходить на речных маршрутах между городами и районами Нижегородской области, - заявил тогда Глеб Никитин.

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время суток. Оно имеет комфортабельный салон, оборудовано удобными креслами, современными системами кондиционирования и вместительными багажными полками. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать – до 75 километров в час. При этом «Валдай» оснащен повышенной шумоизоляцией и интеллектуальной системой умерения качки.

Работать речные маршруты будут пока только по выходным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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