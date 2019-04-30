Речные перевозки на судах на подводных крыльях возобновятся в Нижегородской области в июне

Регулярные пассажирские речные перевозки на судах на подводных крыльях планируется снова открыть в Нижегородской области в июне 2019 года. Об этом со ссылкой на вице-губернатора региона Евгения Люлина сообщает пресс-служба областного правительства.

Евгений Люлин отметил, что речные маршруты возобновят после многолетнего перерыва по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Напомним, производство судов на подводных крыльях было возобновлено в нижегородском ЦКБ по СПК имени Алексеева при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники». В мае 2018 года Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме первый изготовленный «Валдай 45Р», и там судно вызвало активный интерес у участников форума.

- Я считаю, что суда такого класса обязательно должны ходить на речных маршрутах между городами и районами Нижегородской области, - заявил тогда Глеб Никитин.

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время суток. Оно имеет комфортабельный салон, оборудовано удобными креслами, современными системами кондиционирования и вместительными багажными полками. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать – до 75 километров в час. При этом «Валдай» оснащен повышенной шумоизоляцией и интеллектуальной системой умерения качки.

Работать речные маршруты будут пока только по выходным дням.