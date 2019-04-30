Анна Малиновская: «Акция «Бессмертный полк» близка каждой семье и потому так популярна»

Майские праздники связаны не только с дачным отдыхом, но и с одним из главных праздников страны — Днем Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк России» уже давно стала неотъемлемой частью торжеств, и даже имеет свои региональные центры по всей стране. Что она представляет из себя на сегодняшний день?

«Бессмертный полк России» перерос в добровольное, негосударственное и внеполитическое народное движение. Его смысл в том, чтобы сохранить семейную память каждого человека о героях ВОВ. В День Победы, 9 мая, люди выходят на центральные улицы городов с портретами родственников, прошедших через войну. Это дань уважения и повод вспомнить тех, кем мы гордимся.

Вы занимаетесь проведением акции на территории Нижегородской области уже четвертый год. Растет ли число участников «Бессмертного полка» в нашем регионе?

Оно действительно растет: если в 2016 году к акции присоединились 18 тысяч нижегородцев, то спустя год их было уже 20 тысяч, а в прошлом году участие в шествии приняли уже 30 тысяч жителей региона.

Я тоже каждый год участвую в акции, и, насколько помню, изначально она зародилась в Томске, а потом вышла на федеральный уровень. Традиционно в Москве шествие «Бессмертного полка» возглавляет президент Владимир Путин, а в Нижегородской области — губернатор Глеб Никитин, и, когда к таким акциям подключаются первые лица, они превращаются в серьезные, ответственные мероприятия. Вы занимаетесь организацией шествия одна, или есть люди, которые вам помогают?

Организатором является штаб нашего движения, но, безусловно, правительство Нижегородской области всецело нам помогает. Как вы правильно заметили, число участников с каждым годом растет, и акция становится серьезным мероприятием, при подготовке к которому нужно учесть вопросы логистики и безопасности, продумать музыкальное сопровождение.

Добавлю, что власти региона также предоставили гражданам возможность бесплатно и по месту жительства распечатать фотографии своего семейного героя. Достаточно принести документы и фотографии на любом удобном носителе, после чего вам сделают качественную печать и оформление.

Где и во сколько начнется акция в этом году?

Как и в предыдущие годы, мы собираемся на Верхневолжской набережной в 9 утра. Хочу обратить внимание, что проход на шествие будет возможен только через рамки металлодетекторов с улиц Нестерова и Провиантской. Влиться в него непосредственно с площади Минина будет нельзя.

После того, как будут сформированы колонны и после завершения парада, мы начнем движение по площади в сторону Зеленского съезда, далее на Нижневолжскую набережную и дойдем до парка Победы, где участников будет ждать концертная программа. Если кому-то тяжело идти до конечной точки, они смогут выйти из колонн и подняться обратно по Чкаловской лестнице или по Казанскому съезду.

Подобные мероприятия, безусловно, важны — люди приходят на них целыми семьями, берут с собой даже маленьких детей. Тем не менее, как вам кажется, актуален ли «Бессмертный полк» для уже подросшего молодого поколения, живущего в сети и знающего о войне только по пересказам и учебникам истории?

Здесь очень важно влияние родителей — то, что они рассказывают своим детям, и то, как они готовятся к акции. Вовлечь детей в этот процесс, сделать его интересным — например, вместе изучить историю своих родственников — можно и нужно. Именно из-за того, что акция «Бессмертный полк» близка каждой семье, она и приобрела такую популярность.

Как известно, город Горький известен в основном тружениками тыла, рабочими ГАЗа и «Красного Сормова». Поскольку они, безусловно, внесли огромный вклад в победу в войне, принять участие в шествии с их фотографиями мне кажется вполне естественным. Я ведь прав?

Разумеется. Каждый человек, ставший свидетелем той войны — будь то солдат, блокадник или труженик тыла — приложил все усилия для того, чтобы мы победили.

Военные конфликты в нашей истории, к сожалению, случались и после 1945 года. Я говорю об Афганистане и Чечне, где тоже были и погибшие, и пропавшие без вести. Можно ли почтить их память 9 мая?

«Бессмертный полк» задуман как акция памяти об определенном отрезке истории. Поэтому, из уважения к тем ветеранам ВОВ, которые еще живы, мы просим участников шествия посвятить этот день исключительно тем родственникам, которые жили в то время и сражались в той войне.

Понятно, что люди приходят на такие мероприятия по зову сердца. И все же интересно, какие районы Нижнего Новгорода или области, скажем так, наиболее активны?

Мы ни в коем случаем не сгоняем людей на шествие с каких-либо организаций или районов. Участие действительно добровольное, регистрации нет, поэтому и статистику по тем же районам мы не ведем. Многие приезжают из области, в том числе из отдаленных уголков. Кроме того, нам активно помогают в подготовке различные волонтерские движения и студенческие отряды.

Что нужно для того, чтобы стать волонтером?

Стать волонтером может любой совершеннолетний человек — у нас есть официальная группа в сети «ВКонтакте», где можно заполнить анкету, а затем пройти обучение. Также у нас работает специальный отряд волонтеров-медиков, который координирует свою работу с дежурными каретами скорой помощи. Добровольцы тоже есть как из Нижнего Новгорода, так и из районов области.

Я думаю, что волонтерами работают преимущественно молодые люди, поэтому хотел бы спросить: как вам кажется, растет ли сейчас интерес молодежи к истории тех лет и к памяти наших предков?

Безусловно, интерес есть. Половина ребят, которые участвуют в акции и помогают нам ее организовывать, делают это уже не первый раз.

А много вообще желающих?

В этом году нам помогают 350 волонтеров: эта цифра практически не менялась за последнее время, поэтому, конечно, желающие помочь нам есть.

Есть ли у вас примерный прогноз по числу участников «Бессмертного полка» в 2019 году?

Мы не гонимся за цифрами — на них влияет множество факторов. Я думаю, в этом году акция соберет не менее 25 тысяч человек. Со своей стороны, мы будем рады всем желающим к нам присоединиться.