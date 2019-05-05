2019-05-05T14:02:34+03:00
Общество

Старое дерево рухнуло на детскую площадку в центре Нижнего Новгорода

К счастью, в этот момент там никого не было
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Старое дерево рухнуло на детскую площадку в центре Нижнего НовгородаСтарое дерево рухнуло на детскую площадку в центре Нижнего НовгородаФото: Анастасия НАЗАРОВА
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Старое дерево обрушилось на детскую площадку в центре Нижнего Новгорода утром в воскресенье, 5 мая 2019 года. Инцидент произошел в одном из дворов рядом с площадью Лядова. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали очевидцы происшествия.

Старое дерево рухнуло на детскую площадку в центре Нижнего Новгорода Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Старое дерево рухнуло на детскую площадку в центре Нижнего НовгородаФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Я услышала какой-то громкий звук на улице, подбежала к окну. В первый момент даже не могла сообразить, что происходит, потом поняла – это с таким грохотом вырывались из земли корни дерева, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Анна Базарова.

Дерево упало прямо на качели, попутно сломав еще два дерева поменьше.

- Повезло, что это произошло утром в выходной день, и на площадку еще никто не вышел гулять. Страшно подумать, что могло бы случиться, - считает Анна Базарова.

Старое дерево рухнуло на детскую площадку в центре Нижнего Новгорода Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Старое дерево рухнуло на детскую площадку в центре Нижнего НовгородаФото: Анастасия НАЗАРОВА

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» направила в городскую администрацию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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