БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА в четверть финале Единой Лиги ВТБ

БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА в четверть финала Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч для БК НН не задался с самого начала. На площадку наши игроки вышли в ограниченном составе и без номинальных разыгрывающих. А ведь играли они против сильнейшей команды чемпионата.

Красноармейцы сразу взяли быка за рога, забросив три трехочковых. БК НН же не хватало точности. После тайм-аута Зорана Лукича парни в черно-белом стали внимательнее отрабатывать в защите, однако в нападении нижегородцам никак не удавалось найти подходов к кольцу и настроить прицел. Самым ярким моментом стал данк Дмитрия Узинского в проходе. К сожалению, это было лишь третье и последнее попадание с игры в первой четверти, которая завершилась преимуществом армейцев – 23:10.

Во второй четверти удача по-прежнему была на стороне ЦСКА. К тому же Евгений Бабурин уже во втором отрезке получил третий фол, и Зорану Лукичу пришлось прятать его на скамейку. Перед уходом он успел положить дальний средний, за ним последовал еще один дальний от Астапковича – 31:17. Во второй половине десятиминутки ЦСКА включил прессинг, чем заставил «НН» ошибаться при вводе мяча. Под занавес отрезка Крис Черапович смог положить трехочковый, и на перерыв соперники ушли при счете 47:23.

Третью четверть армейцы тоже начали очень активно - три дальних от ЦСКА. Долгое время нижегородцы играли с двумя забитыми мячами в активе. И только под занавес отрезка Бабурин забил в быстром отрыве, Узинский добавил два из-под кольца, а Комолов попал из-за дуги. В результате счет стал 71:35.

В заключительной десятиминутке нижегородцы смогли реализовать несколько игровых эпизодов, но навязать борьбу в усеченном составе против лучшей команды чемпионата им не удалось.

Таким образом БК НН проиграл ЦСКА с счетом 50:87.