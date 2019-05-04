2019-05-04T13:57:26+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде бетонные бордюры покрасили в цвет бетона

Нижегородцы разделились на два лагеря
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде бетонные бордюры покрасили в цвет бетонаВ Нижнем Новгороде бетонные бордюры покрасили в цвет бетонаФото: СОЦСЕТИ
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Преображение Нижнего Новгорода после зимы идет полным ходом. Автозаводский район тоже преображается. И тут пришло время покраски бордюров. На улице Веденяпина, возле дома №20 бетонные бордюры решили покрасить в серый цвет – цвет бетона.

- Бетон серого цвета, зачем его красить? Это явный маразм и освоение бюджета. Бесполезное занятие, не находите? – написал местный житель в социальных сетях.

В Нижнем Новгороде бетонные бордюры покрасили в цвет бетона Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде бетонные бордюры покрасили в цвет бетонаФото: СОЦСЕТИ

Однако не все нижегородцы поддержали его негодование.

- А мне нравится, аккуратно и не пестро, - считает Мария Калашникова.

- Оградки вдоль дороги не нужны в принципе, маразм это окрашивание столбов белой и красной краской. У нас во дворе на бульваре Академика Королева тоже выкрасили в серый цвет, после мудацких желто зеленых полосок вид стал приятнее, - уверен Андрей Парменов.

Однако нашлись и те, кто объяснил, почему необходимо выбирать стандартный черно-белый цвет.

- Вообще-то по технике безопасности и по ГОСТу должны быть покрашены в черно-белый цвет, чтобы водители в ночное время видели границу дороги! – настаивает Сергей Харченко. - А так мне кажется, что у власти осталось на складах много серой краски, а потом отчитаются, что работы по покраске бордюров выполнили, а деньги по карманам распихают, наши деньги, которые мы платим для нашей же безопасности и им зарплату не маленькую причем, а им все мало.

Некоторые нижегородцы рассказали, что в их дворах также бордюры красят в серый цвет. Но при выборе цвета они ссылаются на распоряжение администрации района.

В Нижнем Новгороде бетонные бордюры покрасили в цвет бетона Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде бетонные бордюры покрасили в цвет бетонаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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