В Лукояновском районе Нижегородской области возобновили строительство дороги к деревне Бутская

В Лукояновском районе Нижегородской области возобновилось строительство дороги к деревне Бутская. Подрядчик ООО «Нижавтодорстрой» уже приступил к работам. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

На данный момент здесь проходит грунтовая дорога. Но уже в конце лета должна появиться новая дорога, которая будет тянуться к деревне Бутская от от автодороги Лукоянов – рабочий поселок имени Степана Разина – Первомайск.

Строительство дороги началось еще в прошлом году. Тогда же было выполнено устройство земляного полотна и работы по расчистке площадей от кустарника. Но завершить строительство до зимы не успели. В результате работы пришлось прервать.

На строительство этой дороги из областного и федерального бюджетов выделено 12,5 миллионов рублей.

Кроме того, в Нижегородской области будут строиться и другие сельские дороги. По словам министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, в этом году эксплуатацию будет введено шесть новых объектов, на строительство которых выделено более 600 миллионов рублей.