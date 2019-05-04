Нижегородская команда КВН «Вологодские росы» прошла в полуфинал Международной лиги КВН

Нижегородская команда КВН «Вологодские росы» прекрасно выступила в Международной лиге КВН. По сумме баллов двух игр нижегородцы заняли первое место. Об этом сообщил председатель движения КВН Нижегородской области Алексей Беляев.

Игры Международной лиги проходили в Минске. Нижегородскую команду встречали очень тепло, над их шутками смеялся весь зал.

Один из номеров музыкального конкурса:

«У известного продюсера сломалась машина у придорожного кафе, в котором работает дива Рената Придорожная:

- У вас конечно иномарка, но я что-нибудь сделать попытаюсь.

- Короче, разобрал вашу машину на детали, и получился трактор. Но вы не переживайте - тракторы я чинить умею».

После успешного выступления в нижегородцы оказались в числе 12 лучших команд сезона и прошли в полуфинал.

Следующая станция - Сборная холодных КВН городов, Первая лига, Казань 14-19 мая.