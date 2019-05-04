2019-05-04T12:15:48+03:00
Общество

4 мая МЧС по Нижегородской области проведет праздник в честь 370-летия пожарной охраны

Гости праздника смогут попробовать себя в роли пожарного
Юлия ДАНЧЕНКО
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4 мая МЧС по Нижегородской области проведет праздник в честь 370-летия пожарной охраны. Фото: МЧС по Нижегородской области4 мая МЧС по Нижегородской области проведет праздник в честь 370-летия пожарной охраны. Фото: МЧС по Нижегородской области
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В честь 370-летия пожарной охраны МЧС по Нижегородской области утраивает сегодня, 4 мая, настоящий праздник. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Гости смогут окунуться в эпоху зарождения пожарной охраны Нижегородской губернии, познакомиться с историей создания пожарных частей, а также узнать уникальные и удивительные факты о первых пожарных. Кроме того, вы сможете увидеть как работают пожарные. Специально для праздника будет сымитировано ДТП двух автомобилей, а парашютисты десантируются с вертолета МИ-8. Также гости праздника увидят показательные выступления самолета Цесна -172, который полетит над Окой.

В честь 370-летия пожарной охраны будет организован показательный забег, в котором примут участие действующие чемпионы пожарно-прикладного спорта.

Ну и, конечно, не обойдется без техники. На всеобщее обозрение будет выставлены современные и раритетные автомобили. Также будут организованы интерактивные площадки, конкурсы и викторины. И что особенно приятно, каждый желающий сможет на некоторое время стать настоящим пожарным: потушить возгорание и оказать помощь пострадавшему. В МЧС по Нижегородской области пообещали, что все участники мероприятий получат призы и подарки.

В течение праздника будет работать полевая кухня, где можно будет бесплатно взять кашу и горячий чай.

Праздник в честь 370-летия пожарной охраны пройдет 4 мая на территории Нижегородской ярмарки, на площади перед Главным ярмарочным домом. Начало в 12.00. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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