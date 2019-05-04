2019-05-04T10:40:21+03:00
Общество

Интерактивную карту мест «зверопереходов» разработали в госохотнадзоре Нижегородской области

Ежегодно увеличивается количество ДТП с участием диких животных
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Интерактивную карту мест «зверопереходов» разработали в госохотнадзоре Нижегородской областиИнтерактивную карту мест «зверопереходов» разработали в госохотнадзоре Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Количество диких животных, которые попадают под колеса автомобилей, становится все больше. Только в 2019 году было сбито девять животных. Для того чтобы сократить количество подобных ДТП, госохотнадзор Нижегородской области разработал интерактивную карту мест, где чаще всего дикие животные переходят автомобильные трассы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В охотнадзоре рассказали, что чаще всего ДТП с дикими животными происходят ночью на крупных трассах: Москва — Нижний Новгород (трасса М-7), Нижний Новгород — Саранск (Р-158) и Нижний Новгород — Киров. Наиболее опасные участки дорог на карте отмечены зеленым цветом.

При этом столкновения с животными опасны не только для самих животных, но и для автомобилистов. Как показывает практика, больше всего повреждений происходит при ДТП с лосями, кабанами и медведями.

Для того чтобы избежать столкновения с дикими животными, необходимо соблюдать скоростной режим в местах, где установлены знаки «Дикие животные».

Во избежание ДТП необходимо соблюдать скоростной режим, особенно в зоне действия знака «Дикие животные», где звери появляются чаще всего.

- В соответствии с правилами дорожного движения скорость автомобиля должна быть такой, чтобы водитель успел среагировать, следовательно, в случае аварии виновником является автовладелец, даже если лось сам выбежал на дорогу, - напомнили в охотнадзоре.

Кроме того, виновник ДТП должен будет возместить причиненный ущерб: за кабана – 30 тысяч рублей, за косулю – 40 тысяч рублей, за медведя – 60 тысяч рублей, за лося – 80 тысяч рублей. Хотя, если у вас есть полис ОСАГО, то деньги будет выплачивать страховая компания.

Если ДТП все же произошло, ни в коем случае не подходите к сбитому животному – это может быть опасно для вашего здоровья. Не старайтесь спрятать тушу, забрав ее с собой. В этом случае вас могут обвинить в браконьерстве, и вам придется заплатить немаленький штраф, например, за лося сумма возмещения составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Уезжать с места ДТП тоже не следует, это чревато тяжелыми юридическими последствиями.

КСТАТИ

Ознакомиться с интерактивной картой ДТП можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе карта охотничьих угодий https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=87104.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Два нижегородца разгромили центр культурного развития
Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей
Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатные правовые консультации
Более 1,3 тысячи звонков поступило в нижегородский колл-центр по переходу на «цифру»
Тела двух человек обнаружены на пожаре в Кулебаках
Нижегородские социальные проекты победили в конкурсе «Взгляд в будущее»
В Нижегородской области собираются построить более 120 км газовых сетей
Нижегородцам предлагают поучаствовать в организации Дня молодежи
Девять нижегородских социальных проектов стали победителями конкурса «Взгляд в будущее»
Нижегородская шахматистка стала шестикратной чемпионкой России по блицу
Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3 процента
Наплавной мост через Суру открылся в Пильнинском районе после ремонта
Нижегородцев призывают признаться в любви Александру Пушкину в социальных сетях
Гонки на собачьих упряжках «Драйфест-2019» пройдут в Нижегородской области 3 и 4 мая
В ближайшее время в Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер
В Нижнем Новгороде пройдет кинофестиваль «Итальянские фантазии»
Региональный госохотнадзор призвал остановить весенний пал травы, чтобы спасти диких животных
В Керженском заповеднике нашли медвежье «общежитие»
В Дзержинске построят завод по производству топлива
Огромная пробка образовалась на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области
На улицах Нижнего Новгорода появилось праздничное оформление к 9 Мая
В Нижегородской области завершается всероссийская акция «Весенняя неделя добра-2019»