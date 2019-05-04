Интерактивную карту мест «зверопереходов» разработали в госохотнадзоре Нижегородской области

Количество диких животных, которые попадают под колеса автомобилей, становится все больше. Только в 2019 году было сбито девять животных. Для того чтобы сократить количество подобных ДТП, госохотнадзор Нижегородской области разработал интерактивную карту мест, где чаще всего дикие животные переходят автомобильные трассы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В охотнадзоре рассказали, что чаще всего ДТП с дикими животными происходят ночью на крупных трассах: Москва — Нижний Новгород (трасса М-7), Нижний Новгород — Саранск (Р-158) и Нижний Новгород — Киров. Наиболее опасные участки дорог на карте отмечены зеленым цветом.

При этом столкновения с животными опасны не только для самих животных, но и для автомобилистов. Как показывает практика, больше всего повреждений происходит при ДТП с лосями, кабанами и медведями.

Для того чтобы избежать столкновения с дикими животными, необходимо соблюдать скоростной режим в местах, где установлены знаки «Дикие животные».

Во избежание ДТП необходимо соблюдать скоростной режим, особенно в зоне действия знака «Дикие животные», где звери появляются чаще всего.

- В соответствии с правилами дорожного движения скорость автомобиля должна быть такой, чтобы водитель успел среагировать, следовательно, в случае аварии виновником является автовладелец, даже если лось сам выбежал на дорогу, - напомнили в охотнадзоре.

Кроме того, виновник ДТП должен будет возместить причиненный ущерб: за кабана – 30 тысяч рублей, за косулю – 40 тысяч рублей, за медведя – 60 тысяч рублей, за лося – 80 тысяч рублей. Хотя, если у вас есть полис ОСАГО, то деньги будет выплачивать страховая компания.

Если ДТП все же произошло, ни в коем случае не подходите к сбитому животному – это может быть опасно для вашего здоровья. Не старайтесь спрятать тушу, забрав ее с собой. В этом случае вас могут обвинить в браконьерстве, и вам придется заплатить немаленький штраф, например, за лося сумма возмещения составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Уезжать с места ДТП тоже не следует, это чревато тяжелыми юридическими последствиями.

КСТАТИ

Ознакомиться с интерактивной картой ДТП можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе карта охотничьих угодий https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=87104.