ФК «Нижний Новгород» обыграл «Сибирь» со счетом 1:0

Футбольный клуб «Нижний Новгород» сегодня обыграл «Сибирь» из Новосибирска со счетом 1:0. Зрелищный матч состоялся на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

- С самого начала игры хозяева начали активно атаковать своих соперников. Уже на четвертой минуте Хрипков мог открыть счет, - говорится в сообщении. – Тем не менее, открыть счет удалось на 13-ой минуте благодаря невероятно красивому голу Фомина. После этого зрители могли наслаждаться обоюдоострым футболом. Особенно отличился голкипер нижегородской команды Артур Анисимов, который спас свою команду в трех, казалось бы, безвыходных ситуациях.

В результате, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Следующий матч нижегородской команды состоится уже 4 мая. Им предстоит встретиться с «Армавиром».