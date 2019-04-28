2019-04-28T19:58:08+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Сибирь» со счетом 1:0

Матч на нижегородском стадионе посмотрели больше 9 тысяч болельщиков
Василий КРОТОВ
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ФК «Нижний Новгород» обыграл «Сибирь» со счетом 1:0. ФОТО: ФК "Нижний Новгород".ФК «Нижний Новгород» обыграл «Сибирь» со счетом 1:0. ФОТО: ФК "Нижний Новгород".
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» сегодня обыграл «Сибирь» из Новосибирска со счетом 1:0. Зрелищный матч состоялся на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

- С самого начала игры хозяева начали активно атаковать своих соперников. Уже на четвертой минуте Хрипков мог открыть счет, - говорится в сообщении. – Тем не менее, открыть счет удалось на 13-ой минуте благодаря невероятно красивому голу Фомина. После этого зрители могли наслаждаться обоюдоострым футболом. Особенно отличился голкипер нижегородской команды Артур Анисимов, который спас свою команду в трех, казалось бы, безвыходных ситуациях.

В результате, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Следующий матч нижегородской команды состоится уже 4 мая. Им предстоит встретиться с «Армавиром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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