Больше 95 тысяч нижегородцев приняли участие в праздновании Пасхи этой ночью

В ночь с 27 на 28 апреля в праздновании Пасхи в Нижегородской области приняли участие около 95,5 тысяч человек. В охране общественного порядка этой ночью участвовали порядка 1200 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, торжественные богослужения прошли в 397 православных церквях, храмах и монастырях Нижегородской области. Во время литургий и крестных ходов общественный порядок охраняли около 1200 сотрудников правоохранительных органов.

Также в охране общественного порядка были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители народных дружин.