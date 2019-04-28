2019-04-28T18:11:16+03:00
Общество

Больше 95 тысяч нижегородцев приняли участие в праздновании Пасхи этой ночью

Правопорядок этой ночью охраняли 1200 сотрудников полиции
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Больше 95 тысяч нижегородцев приняли участие в праздновании Пасхи этой ночью.Больше 95 тысяч нижегородцев приняли участие в праздновании Пасхи этой ночью.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
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В ночь с 27 на 28 апреля в праздновании Пасхи в Нижегородской области приняли участие около 95,5 тысяч человек. В охране общественного порядка этой ночью участвовали порядка 1200 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, торжественные богослужения прошли в 397 православных церквях, храмах и монастырях Нижегородской области. Во время литургий и крестных ходов общественный порядок охраняли около 1200 сотрудников правоохранительных органов.

Также в охране общественного порядка были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители народных дружин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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