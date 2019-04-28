2019-04-28T17:02:21+03:00
Звезды

«Берегите свои ушки»: Певица Лиза Монеточка едет в Нижний Новгород

Звезда поделилась снимком из поезда
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Берегите свои ушки»: Певица Монеточка едет в Нижний Новгород.«Берегите свои ушки»: Певица Монеточка едет в Нижний Новгород.Фото: Личный архив
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Сегодня, 28 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится концерт известной певицы Лизы Монеточки. О своем приезде она известила нижегородцев заранее, опубликовав пост из поезда на своей странице в Instagram.

- Береги свои ушки, Нижний Новгород, я уже выехала!!! – предупредила она нижегородцев, собирающихся пойти на ее концерт.

А таких, кстати, немало – жители Нижнего Новгорода с нетерпением ждут приезда известной певицы. О чем они не преминули ей сообщить.

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Береги свои ушки, Нижний Новгород, я уже выехала!!!
28578 отметок «Нравится»60 комментариевInstagram

- Приезжай, мы уже в нетерпении, - написала lilaaccc.

- Ждем, - вторит ей stopp_itt.pleasee

Всего за четыре часа этот пост собрал больше 27 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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