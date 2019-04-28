«Это настоящий апокалипсис»: Нижегородцы опубликовали страшные снимки пожара в Краснобаковском районе

Шокирующие снимки опубликовали в интернете жители поселка Пруды в Краснобаковском районе. 26 апреля там вспыхнул пожар в гаражном массиве. За считанные минуты огонь охватил десятки сараев, гаражей и бань.

За несколько часов там сгорело около 50 бань и сараев.Фото: СОЦСЕТИ

- Пожар тушат до сих пор, хотя начался он вчера около 16:00, - написали вечером 27 апреля жители поселка в группе «Кстати». - Эвакуировали все дома в округе. Напротив была трёхэтажка, у неё неоднократно загоралась крыша, а у некоторых горели балконы. Сгорело четыре ряда сараев, примерно 50. Причину устанавливают сотрудники полиции. Возможно, кто-то неудачно затопил баню или жгли мусор. Надеемся, что найдутся виновники происшествия. Для нашего посёлка это большое горе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области эту информацию подтвердили.

Пожар начался около 16:00 26 апреля.Фото: СОЦСЕТИ

- Да, действительно 26 апреля там горели сараи. Однако никаких страшных последствий нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС. – Более подробную информацию мы предоставим 29 апреля.

Между тем, пользователи интернета, увидевшие снимки в социальных сетях, уже назвали их апокалиптичными.

Потушить его удалось только на следующий день.Фото: СОЦСЕТИ

- Господи, какой ужас, как страшно. Терпения и сил жителям, это большое горе, - отметила Наташа Моталова.

- Кошмар какой. Очень страшно, - ужаснулась Ольга Каленкова. - Вор оставит стены, а пожар унесёт всё.