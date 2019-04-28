Нижегородская область вошла в ТОП-3 самых популярных регионов на Пасху среди паломников

Нижегородская область вошла в число самых популярных российских регионов среди паломников для посещения на Пасху. Таковы данные российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В соответствии с данными исследования, в первой десятке у паломников оказались Нижегородская, Московская и Ярославская, Калужская, Владимирская, Псковская области и Карелия. В Нижегородской области особенной популярностью пользуется Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, основанный в 1780 году. Сейчас там покоятся мощи преподобного Серафима Саровского.

Что касается Московской области, то там основное внимание паломников сосредоточено на Свято-Троицкой Сергиевой лавре, расположенной в подмосковном городе Сергиев Посад. Там покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского.

И, наконец, в Ярославской области большинство паломников стремятся посетить храм во имя святителя Иоанна Златоуста, расположенный в Годеново Ярославской области. Там находится Животворящий Крест Господень.