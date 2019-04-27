2019-04-27T22:24:04+03:00
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в жутком массовом ДТП под Кстовом

Обстоятельства аварии выясняются
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Один человек погиб и трое пострадали в жутком массовом ДТП под КстовомОдин человек погиб и трое пострадали в жутком массовом ДТП под КстовомФото: ГУ МВД по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Страшное смертельное ДТП произошло в Нижегородской области днем в субботу, 27 апреля 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла около 15:25 на 263-м километре автодороги Нижний Новгород – Казань. По неустановленным пока причинам, там столкнулись сразу три автомобиля. Все они превратились буквально в груду металлолома, одна из машин перевернулась.

В результате аварии один из водителей – 76-летний мужчина – скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Кроме того, двое пострадавших были госпитализированы, еще одному человеку была оказана медицинская помощь.

- В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-службе ведомства. - Причины и обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Шоферы-убийцы»: Почему в мобильных сервисах такси работают пьяные водители, лишенные прав
Полиция Петербурга вскрыла черный бизнес перевозчиков, заключающих контракты с федеральными операторами «Яндекс.Такси», «Гетт», «Убер», «Везет», «Таксовичков» и другими [видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС
Тело молодого мужчины без головы и легких нашли у реки в Кстове
Молодая кстовчанка зарезала избивавшего ее мужа
В Нижегородской области подешевели куриное мясо, подсолнечное масло и пшено
Девять кандидатов допущены к отбору в резерв управленческих кадров Нижегородской обласи в сфере охраны памятников культуры
Наплавной мост через Оку в Павловском районе снова открылся после паводка
«Лежачих полицейских» установили у нижегородского детсада №155 после обращения жителей к мэру
В парке «Швейцария» проведут противоклещевую обработку
32 нижегородца получили звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области»
Глеб Никитин поздравил хоккеистов «Торпедо» с выходом в Суперфинал «Кубка Газпром нефти»
Вечный огонь в Канавинском районе отремонтировали ко Дню Победы
Владимир Путин подписал указ о присвоении Николаю Жаркову звания Героя Труда
Все муниципальные кладбища будут открыты 28 апреля с 6:00 до 20:00
Команда СДЮШОР «Торпедо» впервые вышла в суперфинал международного хоккейного кубка «Газпромнефть-2019»
45 миллионов рублей направят на благоустройство парка «Утиное озеро» в Дзержинске
Собираем истории о подвигах нижегородцев-медиков
В Нижнем Новгороде завершился отопительный сезон
Мобильные группы начали патрулировать районы Нижегородской области в связи с режимом ЧС
Режим ЧС введен в Нижегородской области из-за высокой пожароопасности
Трава загорелась между двумя деревнями в Вачском районе
Митрополит Георгий возглавит пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Евгений Костин: «Стратегия развития Нижегородской области работает, и в этом огромная заслуга губернатора»
Схема движения транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 26 апреля
Глеб Никитин поблагодарил депутатов Заксобрания за принятие программы поддержки специалистов соцсферы
Глеб Никитин: «Подготовлено более 40 предложений по совершенствованию законодательства по обращению с ТКО»
Нижегородские депутаты попросили Госдуму ввести нормативы для запахов
Двое взрослых и ребенок госпитализированы после аварии в Кулебаках
Монстрация пройдет в Нижнем Новгороде 1 мая
Памятник судну на подводных крыльях «Метеор» восстановят в Нижнем Новгороде