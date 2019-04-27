Один человек погиб и трое пострадали в жутком массовом ДТП под Кстовом

Страшное смертельное ДТП произошло в Нижегородской области днем в субботу, 27 апреля 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла около 15:25 на 263-м километре автодороги Нижний Новгород – Казань. По неустановленным пока причинам, там столкнулись сразу три автомобиля. Все они превратились буквально в груду металлолома, одна из машин перевернулась.

В результате аварии один из водителей – 76-летний мужчина – скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Кроме того, двое пострадавших были госпитализированы, еще одному человеку была оказана медицинская помощь.

- В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-службе ведомства. - Причины и обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются.