2019-04-27T21:17:23+03:00
Телевизор

Команда актеров спасла Артема Сучкова на телепроекте «Последний герой», но потеряла Юлию Александрову

На острове разгорелся скандал из-за обнаруженных контрабандных продуктов
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Команда актеров спасла Артема Сучкова на телепроекте «Последний герой», но потеряла Юлию АлександровуКоманда актеров спасла Артема Сучкова на телепроекте «Последний герой», но потеряла Юлию АлександровуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Несмотря на объединение племен актеров и экстрасенсов на знаменитом телешоу «Последний герой», настоящей команды пока так и не сложилось. Актеры и экстрасенсы продолжают интриги друг против друга. И в первом испытании очередного выпуска им пришлось бороться фактически старыми составами.

Команда актеров, в которую входит и нижегородец Артем Сучков, одержала в состязании победу и получила в награду пикник возле живописного водопада.

- Мы ожидали мясо или хотя бы рыбу, но у нас были только фрукты и вино. Зато я был именно с теми людьми, с которыми хотел быть, - поделился впечатлениями от пикника Артем.

Пока актеры были на пикнике, экстрасенсы обнаружили у них тайник – розовый бак с продуктами. Яйца, сахар, кофе, молоко, баклажаны – казалось бы, обычная еда, но у изголодавшихся экстрасенсов находка вызвала просто бурю негодования. В свою очередь, актерам тоже отнюдь не понравилось, что кто-то залез в их вещи.

Илья Глинников и Артем Сучков спросили об этом экстрасенса Намтара Энзигаля, но тот на голубом глазу заявил, что ничего не трогал.

- А в Люсю не лазил?

- Какую Люсю?

- Ну, розовый бак Анфискин.

- Нет. Не лазил.

Позднее Намтар объяснил, что прикрывал другого человека, который залез в этот тайник изначально. Как выяснилось, это была Аида Мартиросян. А вот продукты у актеров появились весьма любопытным образом: оказывается, у острова неподалеку останавливались корабли, и Илья Глинников ночью сплавал туда и купил еду за наличные деньги, которые провез на остров тайком.

Потом на острове снова появилась коза, которую на прошлой неделе так активно спасала от смерти Юлия Александрова. На этот раз ничего особо не изменилось – Юля все так же горячо вступалась за животное. Правда, на этот раз ее уже поддержали и сокомандники-актеры.

Конкурс на личный иммунитет на этот раз оказался весьма непростым: участникам пришлось дегустировать экзотические филиппинские продукты.

- Оказаться на «Последнем герое» и не попробовать съесть таракана или червяка – это вызывает вопросы, - не слишком испугался испытания Артем Сучков. – Если я не сделаю это здесь, я не попробую это никогда.

И Артем в целом с честью прошел испытание, съев все, что ему было предложено – но всего на долю секунды уступил Намтару, который и получил амулет.

На голосовании актеры и экстрасенсы явно действовали по намеченному плану: все актеры проголосовали против Аиды Мартиросян, а все экстрасенсы – против Артема Сучкова. Переголосование тоже ни к чему не привело. Тогда Аида и Артем получили иммунитет, а покидающего проект участникам пришлось определить жребием. В итоге черный камень достался Юлии Александровой, и ей пришлось покинуть проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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