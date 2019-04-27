Гроза, ливень и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область

Гроза, ливень и сильные порывы ветра ожидаются в Нижегородской области в субботу, 27 апреля 2019 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает региональный ЦУКС.

Согласно информации, в период с 15:00 до 19:00 27 апреля местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни и отдельные порывы юго-западного ветра до 17 метров в секунду. Непогода сохранится также ночью и утром 28 апреля.

В связи с ненастьем возможно увеличение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи и нарушением работы объектов ЖКХ и энергетики, а также обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Температура воздуха вечером 27 апреля составит +11…+15 градусов Цельсия, а вот 28 апреля резко похолодает – днем в воскресенье температура воздуха не поднимется выше +9 градусов.