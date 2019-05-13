2019-05-13T16:26:32+03:00
Общество

«Еще и тараканы везде!»: Нижегородцы пожаловались на жуткие условия в детском отделении Кстовской ЦРБ

Региональные власти уже отреагировали на случившееся [фото]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Нижегородцы пожаловались на жуткие условия в детском отделении Кстовской ЦРБНижегородцы пожаловались на жуткие условия в детском отделении Кстовской ЦРБФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В минувшие выходные по социальным сетям разлетелись фотографии, сделанные в детском отделении Кстовской районной больницы. Местные жители пожаловались на условия, в которых вынуждены лечиться их дети.

На снимках, опубликованных в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры», видно, что линолеум на полу порван, стены покрылись пятнами, а в умывальниках и душевых все в ржавчине.

Увиденное повергло нижегородцев в шок.

Капремонт отделения планируется на 2020 год Фото: СОЦСЕТИ

Капремонт отделения планируется на 2020 годФото: СОЦСЕТИ

- Забыли ещё тараканчиков сфоткать, в столовой их просто тьма, - добавила в комментариях к посту Елена Хлюстова.

- Что за ужас?! - возмутилась Кристина Егорова.

- Кошмар..., - написала Елена Точилина.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в пресс-службу правительства Нижегородской области. На ситуацию отреагировал губернатор Глеб Никитин. Он поручил министерству здравоохранения Нижегородской области провести проверку, чтобы установить причины, по которым детское отделение Кстовской ЦРБ находится в таком состоянии.

Увиденное повергло нижегородцев в шок Фото: СОЦСЕТИ

Увиденное повергло нижегородцев в шокФото: СОЦСЕТИ

Кстати, капремонт детского отделения будет проведен в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Деньги будут выделены из областного бюджета. А в этом году на ряд работ выделят около 20 миллионов рублей.

Губернатор также отметил, что на данный момент по его личному поручению завершается выработка комплексных решений.

- Так для каждого медучреждения разрабатывается проблемный паспорт. Выявлены две основные тенденции: во-первых, накопившееся недофинансирование, во-вторых, бесхозяйственность. Причем, второй фактор в некоторых случаях не уступает первому. Нельзя ссылаться на отсутствие средств, если кран течет. Подобные недоделки нервов и у пациентов, и у персонала забирают очень много, а ремонт зачастую требуется копеечный. Вместе с тем мы дорабатываем региональную программу капитального ремонта, которая призвана решать проблемы медицинских учреждений с ремонтом и оснащенностью, - пояснил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Град, ливень и гроза обрушатся на Нижегородскую область вечером 13 мая
Глеб Никитин: «Товарооборот Нижегородской области и Японии растет»
Более 30 школьников приняли участие в экологической акции «Чистый берег»
«Комсомольская правда» проведет субботник на территории нижегородской детской клинической больницы
Александр Иванов занял пост директора департамента ЖКХ Дзержинска
Нижегородские шахматисты заняли призовые места на чемпионате России
Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 23,2%
Тело 29-летнего нижегородца достали из пруда под Шахуньей
МЧС: Жара до +32 ожидается в Нижегородской области 13 мая
Более 40 тысяч квадратных метров травы выгорели в Нижегородской области за последние четыре дня
Житель Дзержинска предстал перед судом за смертельное ДТП на пешеходном переходе
Нижегородских пенсионеров научат не поддаваться на уловки мошенников
Нижегородский ЗАГС проведет «горячую линию» по вопросам проставления апостиля на документах
Матч «Нижний Новгород» - «Краснодар-2» стал вторым по посещаемости в 36-м туре ФНЛ
Финальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников пройдет в Нижнем Новгороде 13 и 14 мая
Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Уренском районе
25-летний нижегородец обокрал школу в Сергачском районе
Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Автозаводском районе 13 мая
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Дима Ганюшкин найден живым
Икона святителя Спиридона Тримифунтского прибудет в храм Живоначальной Троицы 17 мая
Татьяна Скоробогатова: «Нам не нужны супергерои, они среди нас - это наши ветераны»
Евгений Костин: «Молодежи можно привить патриотизм формой подачи»
Павел Пашинин: «Из Сормово идет вектор будущего, потому что там живут достойные люди»
ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 мая