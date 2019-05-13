«Еще и тараканы везде!»: Нижегородцы пожаловались на жуткие условия в детском отделении Кстовской ЦРБ

В минувшие выходные по социальным сетям разлетелись фотографии, сделанные в детском отделении Кстовской районной больницы. Местные жители пожаловались на условия, в которых вынуждены лечиться их дети.

На снимках, опубликованных в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры», видно, что линолеум на полу порван, стены покрылись пятнами, а в умывальниках и душевых все в ржавчине.

Увиденное повергло нижегородцев в шок.

Капремонт отделения планируется на 2020 годФото: СОЦСЕТИ

- Забыли ещё тараканчиков сфоткать, в столовой их просто тьма, - добавила в комментариях к посту Елена Хлюстова.

- Что за ужас?! - возмутилась Кристина Егорова.

- Кошмар..., - написала Елена Точилина.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в пресс-службу правительства Нижегородской области. На ситуацию отреагировал губернатор Глеб Никитин. Он поручил министерству здравоохранения Нижегородской области провести проверку, чтобы установить причины, по которым детское отделение Кстовской ЦРБ находится в таком состоянии.

Увиденное повергло нижегородцев в шокФото: СОЦСЕТИ

Кстати, капремонт детского отделения будет проведен в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Деньги будут выделены из областного бюджета. А в этом году на ряд работ выделят около 20 миллионов рублей.

Губернатор также отметил, что на данный момент по его личному поручению завершается выработка комплексных решений.

- Так для каждого медучреждения разрабатывается проблемный паспорт. Выявлены две основные тенденции: во-первых, накопившееся недофинансирование, во-вторых, бесхозяйственность. Причем, второй фактор в некоторых случаях не уступает первому. Нельзя ссылаться на отсутствие средств, если кран течет. Подобные недоделки нервов и у пациентов, и у персонала забирают очень много, а ремонт зачастую требуется копеечный. Вместе с тем мы дорабатываем региональную программу капитального ремонта, которая призвана решать проблемы медицинских учреждений с ремонтом и оснащенностью, - пояснил Глеб Никитин.