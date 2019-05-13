Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы видеоблогера, убившего нижегородского журналиста Дениса Суворова

Сегодня, 13 мая 2019 года, в Нижегородском районном суде состоялось заседание по делу об убийстве журналиста Дениса Суворова. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе суда, обвиняемого в преступлении – Дмитрия Панкратова – приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошла в приволжской столице прошлым летом. Тело 27-летнего Дениса было найдено 23 июля в районе Казанской набережной. До этого журналиста искали в течение двух суток. Молодой человек возвращался с дня рождения с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую, но до дома так и не дошел.

В августе по подозрению в совершении зверского убийства был задержан видеоблогер Дмитрий Панкратов. По информации, Суворов и Панкратов не сошлись в политических взглядах, произошла ссора, в ходе которой последний взял кирпич и ударил журналиста по голове, после чего скрылся.

Дмитрий ПанкратовФото: СОЦСЕТИ

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