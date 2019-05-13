В девяти маршрутках Нижнего Новгорода увеличилась стоимость проезда

С сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде увеличилась стоимость проезда в девяти маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о частных маршрутах № 13, 44, 88, 34, 75, 45, 59, 81. Раньше цена билета в них составляла 28 рублей, но с 13 мая она подорожала до 30.

Напоминаем, что стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, – 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что первая в Нижнем Новгороде выделенная полоса для общественного транспорта появится на площади Революции в районе дома №2, то есть рядом с Московским вокзалом. Возле остановки будут установлены бетонные блоки. Такое решение было принято после многочисленных жалоб местных жителей, которые обратили внимание на то, что крайнюю полосу у остановки занимали таксисты и блокировали подъезд для общественного транспорта, а водители маршруток, по словам нижегородцев, нарушали правила перевозок, высаживая пассажиров вне зоны остановки.