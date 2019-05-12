2019-05-12T14:00:36+03:00
Общество

Фестиваль уличного искусства «Место» в Нижнем Новгороде: программа, участники и время проведения

«Комсомолка» публикует всю информацию о мероприятии, которое пройдет в начале лета
Юлия ИСАЕВА
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Фото: организаторы фестиваляФото: организаторы фестиваля
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В Нижнем Новгороде вновь пройдет фестиваль уличного искусства «Место». В начале лета в приволжскую столицу приедут художники из разных уголков России, чтобы создать здесь новые стрит-арт объекты.

Как сообщают организаторы мероприятия, в течение четырех дней – с 6 по 9 июня – нижегородцев ждут стрит-арт-экскурсии, лекции, презентация стрит-арт каталогов и премьера документального фильма. «Комсомолка» публикует полную программу проведения фестиваля.

6 июня

15:00 - стрит-арт экскурсия от Димы Четыре. Оплата свободная. Встреча по адресу: Университетский переулок, дом №9.

20:00 - музыкальная вечеринка в честь открытия фестиваля. Вход свободный. Адрес: «Chef's cafe» на улице Пискунова (дом №24)

Фото: организаторы фестиваля

Фото: организаторы фестиваля

7 июня

15:00 - экскурсия «Одним трущобы, другим изумрудные замки?!» от Артема Филатова. Место сбора - пересечение улиц Новая и Короленко (улица Новая, 20/13). Участие бесплатное.

8 июня

11:00 - «Comma» (художественная вечеринка). Она будет проходить 12 часов –до 23:00 – по адресу: улица Октябрьская, 9б (Двор галереи "9Б" и пиццерии "Юла"). Вход свободный.

15:00 - экскурсия «Архитектура Сормова» от Иры Масловой. Встреча по адресу: улица Коминтерна, д.168 (у памятника «5 копеек»). Оплата свободная.

19:00 - артист-толк с Юрием Авериным. Место проведения - Галерея "9Б", улица Октябрьская, 9б. Вход свободный

9 июня

12:00 - презентация уличной галереи и встреча с авторами работ по адресу: улица Баррикад, 1 (корпус 4).

14:00 - стрит-арт экскурсия от Никиты Nomerz. Встреча на улице Пискунова, дом №41.

16:30 – презентация каталога «Слои» и «Место». Место проведения: «Кинофактура», Варварская 32, Нижполиграф (2 этаж)

Вход свободный.

17:00 - премьерный показ документального фильма «Место – 2018». Он тоже пройдет в «Кинофактуре». Вход свободный

19:00 - закрытие фестиваля (музыкальная вечеринка, лайф-рисование, танцевальный перфоманс и другое). Адрес: улица Октябрьская, 9б (Двор галереи "9Б" и пиццерии "Юла") Вход свободный.

Отмечается, что программа может корректироваться и дополняться.

Фото: организаторы фестиваля

Фото: организаторы фестиваля

Участники фестиваля: Александр Dyoma21 (Рязань), Александр Stan (Нижний Новгород), Алексей Медной (Москва), Антон Ant 3128 (Нижний Новгород), Вадим Trik (Мурманск), Вячеслав Moff (Пермь), Дмитрий Oseck (Нижний Новгород), Иван Серый (Нижний Новгород), Иван Kseo (Нижний Новгород), Команда Block (Нижний Новгород), Костя Zmogk (Москва), Команда Фрукты (Пермь), Крепкий палец (Омск), Ксюша Ласточка (Нижний Новгород), Максим Трулов (Нижний Новгород), Никита Nomerz (Нижний Новгород), Рустам Qbic (Казань), Сергей Stelz (Нижний Новгород), Филипп Fi2k (Санкт-Петербург), Юрий Аверин (Красноярск) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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